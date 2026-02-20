Ogni anno, il 20 febbraio, la comunità internazionale si confronta con una delle questioni più decisive del nostro tempo: la costruzione di società più eque, inclusive e capaci di garantire dignità a tutti. La Giornata mondiale della giustizia sociale rappresenta un appuntamento che va oltre la dimensione simbolica, trasformandosi in un’occasione di analisi critica sulle disuguaglianze economiche, sulle barriere all’accesso ai diritti fondamentali e sulle condizioni necessarie affinché nessuno resti escluso dai processi di sviluppo.

La ricorrenza, istituita il 26 novembre 2007 dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, nasce con l’obiettivo di consolidare un impegno condiviso. Non si tratta soltanto di una data nel calendario delle Nazioni Unite, ma di un richiamo costante alla responsabilità collettiva verso le fasce più vulnerabili della popolazione mondiale.

Il tema 2026: transizione giusta e sostenibilità

Per il 2026, le Nazioni Unite hanno scelto un tema che sintetizza una delle sfide più complesse e urgenti dell’epoca contemporanea: “Rafforzare una transizione giusta per un futuro sostenibile”. L’espressione richiama immediatamente il dibattito sulla riconversione ecologica delle economie globali, ma introduce un elemento fondamentale: la necessità che tale trasformazione non produca nuove fratture sociali.

La transizione verso modelli a basse emissioni di carbonio è ormai considerata imprescindibile per contrastare i cambiamenti climatici. Tuttavia, la riconfigurazione dei sistemi produttivi, energetici e occupazionali comporta costi e sacrifici che non possono gravare in modo sproporzionato sui lavoratori, sulle comunità più fragili o sui Paesi in via di sviluppo. La giustizia sociale diventa così la lente attraverso cui valutare la qualità e l’equità delle politiche ambientali.

Il concetto di “transizione giusta” implica che la lotta al cambiamento climatico e la promozione della sostenibilità siano accompagnate da strumenti di protezione sociale, programmi di riqualificazione professionale e investimenti mirati alla creazione di nuove opportunità occupazionali. In assenza di tali misure, il rischio è che la decarbonizzazione accentui disparità già esistenti, generando nuove forme di esclusione.







Disuguaglianze persistenti e nuove fragilità

Negli ultimi decenni si sono registrati progressi significativi in termini di riduzione della povertà estrema in alcune aree del pianeta. Tuttavia, persistono profonde disparità nella distribuzione della ricchezza, nell’accesso all’istruzione, alla sanità e al lavoro dignitoso.

Le crisi recenti – dalla pandemia alle tensioni internazionali, fino all’aumento dei costi dell’energia – hanno mostrato quanto siano fragili gli equilibri sociali. Milioni di persone si trovano in condizioni di precarietà lavorativa, senza adeguate tutele o reti di protezione. In molti contesti, le donne, i giovani e le minoranze etniche continuano a subire discriminazioni sistemiche che limitano la piena partecipazione alla vita economica e politica.

La giustizia sociale, in questo quadro, non può essere ridotta a un principio astratto. Essa richiede politiche concrete orientate alla redistribuzione delle opportunità e alla rimozione degli ostacoli strutturali che impediscono l’uguaglianza sostanziale.

Lavoro dignitoso e diritti fondamentali

Uno dei pilastri della giustizia sociale è il lavoro dignitoso. Senza occupazione stabile e adeguatamente retribuita, diventa difficile garantire condizioni di vita decorose e prospettive di crescita individuale. La trasformazione dei sistemi produttivi, accelerata dall’innovazione tecnologica e dalla transizione ecologica, impone una riflessione sulle competenze richieste dal mercato e sulla necessità di investire nella formazione continua.

In molte economie, la diffusione di contratti precari e forme di lavoro informale priva milioni di lavoratori di diritti essenziali, come la sicurezza sociale e la tutela sanitaria. Una transizione giusta deve includere strategie per accompagnare i lavoratori dei settori in declino verso nuove opportunità, evitando che intere comunità vengano marginalizzate.

Accanto al lavoro, restano centrali altri diritti fondamentali: accesso all’istruzione di qualità, assistenza sanitaria universale, alloggi adeguati e protezione sociale. La giustizia sociale si costruisce attraverso un approccio integrato, capace di coordinare politiche economiche e sociali in modo coerente.

Inclusione e partecipazione

Un aspetto spesso trascurato nel dibattito sulla giustizia sociale riguarda la partecipazione. Le decisioni che incidono profondamente sulle economie e sulle comunità devono essere assunte con il coinvolgimento attivo dei cittadini.

La trasparenza e il dialogo sociale costituiscono condizioni essenziali per rafforzare la legittimità delle politiche pubbliche. Senza un confronto aperto, il rischio è che le riforme vengano percepite come imposizioni calate dall’alto, alimentando sfiducia e tensioni.

Il tema scelto per il 2026 invita a superare una visione frammentata delle sfide. Ambiente e giustizia sociale non sono ambiti separati, ma dimensioni interconnesse di uno stesso percorso. Senza equità, la sostenibilità rischia di restare un obiettivo irraggiungibile; senza sostenibilità, le conquiste sociali possono essere compromesse.

