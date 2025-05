Il 3 maggio, in occasione della Giornata mondiale della libertà di stampa, l’organizzazione non governativa Reporter Senza Frontiere (RSF) ha pubblicato il suo annuale World Press Freedom Index, una fotografia globale sullo stato della libertà di espressione e informazione. Quest’anno, l’Italia ha registrato un preoccupante calo, scivolando al 49° posto su 180 Paesi monitorati. Un declino significativo che la colloca tra le nazioni con una “situazione problematica” in termini di libertà di stampa.

Il contesto del calo italiano

Secondo RSF, la discesa dell’Italia è dovuta a fattori interconnessi che minano l’indipendenza del giornalismo. Tra questi, l’organizzazione cita l’approvazione della cosiddetta “legge bavaglio”, sostenuta dalla coalizione di governo guidata da Giorgia Meloni. Questa legge impone restrizioni sulla pubblicazione delle ordinanze di custodia cautelare fino alla fine dell’udienza preliminare, limitando la libertà dei giornalisti di informare il pubblico su casi giudiziari rilevanti .

Inoltre, RSF mostra il tentativo di acquisizione dell’Agenzia Giornalistica Italia (AGI) da parte di Antonio Angelucci, deputato della Lega e imprenditore nel settore sanitario. Angelucci è già proprietario di diverse testate giornalistiche e la sua mossa ha suscitato preoccupazioni riguardo alla concentrazione dei media e al controllo politico sull’informazione .

Le minacce alla libertà di stampa in Italia

Oltre agli sviluppi legislativi e politici, l’Italia affronta altre sfide significative per la libertà di stampa. Le organizzazioni mafiose, in particolare nel sud del Paese, continuano a rappresentare una minaccia per i giornalisti, con intimidazioni verbali, fisiche e minacce dirette. Inoltre, le cosiddette cause SLAPP (Strategic Lawsuits Against Public Participation), azioni legali intentate allo scopo di intimidire e imbavagliare chi parla di questioni di pubblico interesse, sono una pratica comune in Italia.

La reazione delle istituzioni e della società civile

La retrocessione dell’Italia nella classifica di RSF ha suscitato reazioni preoccupate tra le istituzioni e la società civile. Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha dichiarato di essere impegnata a garantire la libertà di stampa, ma ha anche ricordato la necessità di bilanciare tale libertà con la protezione della privacy e la lotta contro la diffusione di notizie false. Tuttavia, le critiche si sono concentrate sulla percezione che alcune leggi e azioni politiche stiano limitando l’indipendenza dei media.

Le organizzazioni giornalistiche e i sindacati hanno espresso allarme per l’indebolimento del pluralismo informativo e per l’aumento delle pressioni politiche sui giornalisti. La Federazione Nazionale della Stampa Italiana (FNSI) ha chiesto un impegno concreto per proteggere la libertà di stampa e ha invitato le istituzioni a rispettare gli standard europei e internazionali in materia di diritti umani e libertà di espressione .







Un trend globale preoccupante

Il calo dell’Italia si inserisce in un contesto globale di deterioramento della libertà di stampa. RSF segnala un aumento della repressione politica dei giornalisti e dei media indipendenti in molti Paesi. La Norvegia, pur mantenendo la sua posizione di vertice nella classifica, è una delle poche eccezioni in una tendenza generale di declino. L’Eritrea ha preso il posto della Corea del Nord come Paese con il punteggio più basso, mostrando la gravità della situazione in alcune regioni del mondo.

La retrocessione dell’Italia nella classifica mondiale sulla libertà di stampa è un segnale allarmante che richiede una riflessione profonda sulla salute della democrazia nel Paese. La libertà di stampa è un pilastro fondamentale per il funzionamento di una società democratica, poiché garantisce il diritto dei cittadini a essere informati in modo indipendente e pluralistico. Le istituzioni, i media e la società civile devono collaborare per proteggere e promuovere questo diritto, affrontando le sfide legate alla concentrazione dei media, alle minacce fisiche e legali ai giornalisti e alle pressioni politiche sull’informazione.

Solo così l’Italia potrà risalire nella classifica della libertà di stampa e riaffermare il suo impegno verso una democrazia solida e trasparente.

Patricia Iori