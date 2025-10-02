Con l’approvazione definitiva al Senato di un disegno di legge dedicato, l’Italia ha finalmente istituito la Giornata nazionale contro il body shaming, fissata al 16 maggio e contraddistinta dal colore simbolo del fucsia. Questa ricorrenza rappresenta un primo, ma significativo, passo nel percorso di sensibilizzazione della società riguardo a una problematica tanto diffusa quanto spesso sottovalutata: l’offesa e la denigrazione basate sull’aspetto fisico delle persone.

L’obiettivo cardine della giornata, secondo quanto ricordato dai promotori del ddl, è quello di stimolare una riflessione collettiva sull’importanza del rispetto della diversità corporea e sul danno che comportamenti offensivi e discriminatori possono arrecare alla dignità individuale. Attraverso iniziative dedicate, si intende coinvolgere ampi settori della popolazione in una campagna educativa, che miri a prevenire atteggiamenti denigratori e a contrastare stereotipi legati all’aspetto esteriore.

Il fenomeno del body shaming: una piaga sociale da affrontare

Il body shaming – termine inglese che indica la pratica di ridicolizzare o denigrare una persona per il suo aspetto fisico – è una realtà che colpisce un ampio spettro di individui, senza distinzioni di età, genere o provenienza. Questa forma di discriminazione, che spesso si manifesta tramite commenti sprezzanti o giudizi superficiali, può avere conseguenze gravi sul piano psicologico, contribuendo a generare insicurezze, bassa autostima, disturbi alimentari e, nei casi più estremi, perfino condizioni depressive.

L’introduzione della Giornata nazionale contro il body shaming si inserisce quindi in un contesto più ampio di tutela della salute mentale e del benessere personale, proponendosi come strumento per sensibilizzare non solo i singoli cittadini, ma anche istituzioni, scuole, organizzazioni sociali e media, che svolgono un ruolo cruciale nella diffusione di modelli positivi e inclusivi.

La scelta del 16 maggio e il simbolismo del colore fucsia

Questa data si presta a rappresentare un momento annuale di riflessione e impegno, in cui associazioni, enti pubblici e privati, insieme a cittadini e testimoni, possono organizzare eventi, campagne informative, dibattiti e attività educative volte a contrastare il fenomeno.

Il fucsia, scelto come colore emblematico, è un richiamo visivo forte e immediato che mira a catturare l’attenzione e a rappresentare l’energia e la determinazione necessarie per affrontare un tema tanto delicato. Attraverso questo segno distintivo, la giornata si dota di un’identità riconoscibile, capace di coinvolgere emotivamente e simbolicamente la collettività.







Iniziative e strategie per la prevenzione

Tra le attività previste in occasione della Giornata nazionale contro il body shaming vi sono campagne di comunicazione dedicate a divulgare consapevolezza sui rischi legati ai comportamenti offensivi basati sull’aspetto fisico. L’attenzione sarà rivolta in particolare ai giovani, gruppo particolarmente vulnerabile ai giudizi estetici imposti dalla società e dai social media.

L’impegno mira inoltre a coinvolgere scuole e famiglie, promuovendo un’educazione basata sull’accettazione, il rispetto reciproco e la valorizzazione della diversità corporea. Sensibilizzare fin dall’infanzia sul valore della persona al di là delle apparenze rappresenta una strategia fondamentale per prevenire fenomeni di bullismo e discriminazione.

Il ddl approvato al Senato che ha portato all’istituzione della Giornata nazionale contro il body shaming è stato accolto con favore da più parti, sebbene venga riconosciuto come un piccolo, ma significativo, passo in un cammino più lungo e complesso.

Non si tratta infatti solo di contrastare episodi singoli di offesa, ma di modificare profondamente il modo in cui la società percepisce e giudica il corpo umano, superando modelli estetici rigidi e discriminatori, a favore di una visione più inclusiva e rispettosa della pluralità delle forme e delle identità.

L’istituzione della Giornata nazionale contro il body shaming rappresenta anche un’opportunità per rafforzare la collaborazione tra istituzioni, associazioni, operatori della salute e media, attori che insieme possono promuovere una cultura della responsabilità e del rispetto reciproco.

In particolare, il coinvolgimento dei media è essenziale per diffondere messaggi positivi e per evitare la diffusione di immagini e contenuti che alimentano stereotipi dannosi o idealizzazioni irrealistiche. L’adozione di codici etici nella comunicazione e la valorizzazione di modelli corporei diversificati sono strumenti fondamentali per sostenere un cambiamento sostenibile.

Patricia Iori