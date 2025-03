La Giornata Nazionale del Fiocchetto Lilla, istituita per sensibilizzare l’opinione pubblica sui disturbi della nutrizione e dell’alimentazione, ha posto ancora una volta l’accento su un fenomeno che continua a preoccupare medici, psicologi e famiglie: l’aumento dei disturbi alimentari, soprattutto tra i bambini. Nel contesto di una crescita preoccupante delle diagnosi, è emerso che i disturbi legati all’alimentazione, tra cui l’anoressia nervosa, sono in forte espansione, con un incremento del 64% delle diagnosi rispetto al 2019, cioè prima dell’emergenza sanitaria mondiale causata dalla pandemia di Covid-19.

Questa rapida ascesa, che ha investito in particolar modo i più giovani, rivela una tendenza allarmante. Seppure i disturbi alimentari siano tradizionalmente più riconosciuti tra le adolescenti e le donne adulte, un numero crescente di maschi sta iniziando a riscontrare lo stesso tipo di difficoltà. Ciò segna una mutazione nelle caratteristiche demografiche e psicologiche del fenomeno, ampliando ulteriormente la platea di persone vulnerabili a queste problematiche.

Un aumento esponenziale delle diagnosi

Nel corso degli ultimi anni, i professionisti del settore sanitario hanno osservato un’impennata significativa nel numero di casi diagnosticati di disturbi alimentari. Secondo gli esperti, la pandemia di Covid-19 ha avuto un impatto diretto sull’aumento dei disturbi. Il lockdown, l’isolamento e le limitazioni sociali hanno aggravato una serie di condizioni preesistenti legate alla salute mentale e fisica, alimentando comportamenti alimentari disfunzionali.

Le difficoltà psico-sociali derivanti dalla pandemia hanno colpito in modo particolare i bambini e gli adolescenti, che si sono trovati a fronteggiare stress, ansia, e una riduzione dell’interazione sociale. Alcuni studi hanno mostrato come l’emergenza sanitaria abbia influito negativamente sull’autostima dei più giovani, portando a una crescente attenzione all’aspetto fisico e alla paura di acquisire peso. Il risultato è stato un’escalation dei casi di disturbi alimentari, tra cui l’anoressia nervosa, la bulimia e il binge eating disorder.

Le implicazioni psicologiche dei disturbi alimentari

I disturbi alimentari non sono semplicemente problemi legati alla nutrizione, ma coinvolgono una dimensione psicologica profonda. In molti casi, questi disturbi sono il sintomo di una sofferenza emotiva e psichica che si manifesta attraverso il controllo del cibo. L’anoressia nervosa, per esempio, è legata a una distorsione dell’immagine corporea, in cui la persona vede se stessa come sovrappeso, nonostante un evidente stato di sottopeso. Questo può condurre a una serie di comportamenti estremi, come il rifiuto del cibo o l’esercizio fisico compulsivo.

La bulimia, d’altro canto, è caratterizzata da episodi di abbuffate seguiti da periodi di purga, sia attraverso il vomito autoindotto, sia con l’abuso di lassativi o diuretici. Questi comportamenti sono spesso accompagnati da sensi di colpa e vergogna, che spingono le persone a cercare di nascondere la loro sofferenza, rendendo difficile individuare il disturbo.

Anche il binge eating disorder, che comporta abbuffate incontrollate di cibo senza il successivo tentativo di eliminare le calorie ingerite, sta registrando un incremento significativo. Questo disturbo è spesso legato a stress emotivo, ansia e depressione, e può avere conseguenze gravi sul piano fisico, oltre che psicologico.







Il ruolo dei maschi nei disturbi alimentari

Storicamente, i disturbi alimentari sono stati considerati problematiche femminili, con le ragazze adolescenti e le giovani donne come le principali vittime. Tuttavia, recenti statistiche rivelano che i disturbi alimentari stanno colpendo sempre più anche i maschi. Fino a pochi anni fa, il numero di uomini che soffrivano di disturbi alimentari era relativamente basso rispetto alle donne, ma oggi la situazione sta cambiando.

La crescente pressione sociale per raggiungere determinati standard estetici, unita a una cultura che promuove modelli di bellezza irrealistici, ha fatto sì che anche i maschi sviluppassero preoccupazioni legate all’immagine corporea. La paura di essere percepiti come deboli o poco attraenti ha spinto molti uomini, soprattutto giovani, a intraprendere diete drastiche o a sottoporsi a intensi regimi di allenamento fisico. In alcuni casi, questa ricerca ossessiva di un corpo perfetto può sfociare in disturbi alimentari come l’anoressia o la bulimia.

Le difficoltà legate a questi disturbi sono spesso amplificate dal fatto che gli uomini tendono a essere meno propensi a cercare aiuto, sia per motivi culturali, che per paura di essere giudicati. Questo rende difficile l’individuazione precoce e il trattamento, con potenziali conseguenze devastanti per la salute fisica e mentale.

Le morti

Ogni anno, in Italia, si registrano circa 4.000 decessi a causa di disturbi alimentari, un dato che dimostra la gravità di questo fenomeno. Le cause di morte sono diverse, ma comprendono complicazioni legate a gravi squilibri nutrizionali, insufficienza cardiaca, aritmie, e danni agli organi interni. Inoltre, le morti possono derivare da suicidi, che sono purtroppo un rischio significativo per chi soffre di disturbi alimentari, considerando il legame tra questi e malattie psichiatriche come la depressione e l’ansia.

La mortalità legata a questi disturbi non è solo una questione di numeri, ma rappresenta una tragedia umana. Le persone che soffrono di disturbi alimentari sono spesso giovani, con il potenziale per una vita lunga e soddisfacente, ma vengono tragicamente private di questa opportunità a causa di malattie psichiatriche che non sempre vengono riconosciute e trattate in tempo.

L’approccio ai disturbi alimentari deve essere multidimensionale e includere non solo il trattamento medico e psicologico, ma anche attività di prevenzione.