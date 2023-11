Diventa necessario avere una Giornata per la sicurezza nelle scuole in Italia dove numerose di esse cadono a pezzi.

La Giornata per la sicurezza nelle scuole nella data di oggi, 22 novembre 2023, celebra il suo XXI anniversario. L’obiettivo principale di questa iniziativa è quello di ricordare tutte le vittime di incidenti avvenuti in Italia presso istituti scolastici. Sensibilizzare sul tema vuole portare anche ad avere un maggiore coinvolgimento da parte dei giovani che rappresentano la parte della popolazione maggiormente colpita in prima persona dalla questione.

La sicurezza a scuola può essere minata da diverse situazioni. Parlando di eventi che mettono in pericolo l’incolumità dei ragazzi possono venire in mente catastrofi naturali quali terremoti o alluvioni, come quella che di recente ha colpito diverse zone della penisola. È, inoltre, importante garantire la sicurezza degli studenti anche durante il tragitto dalla propria abitazione all’istituto scolastico e viceversa. Purtroppo, sono numerosissimi gli incidenti stradali in cui le vittime sono giovani alunni. Oltre ai giusti modelli da seguire durante le prove di evacuazione è necessario istruire i ragazzi con le giuste pratiche di protezione civile da adottare in caso di emergenza. Il Piano comunale e il Piano di emergenza scolastico andrebbero, infatti, coordinati il più possibile per garantire una maggiore riduzione dei rischi.

Durante questo anniversario non si vuole, però, soltanto insegnare. I migliori maestri in questo caso diventano gli stessi alunni che vivono la scuola come una seconda casa. Sono loro che passano la maggior parte della loro vita all’interno degli istituti e che, di conseguenza, ne conoscono le carenze e criticità. Durante questa giornata è importante anche ascoltare la voce dei giovani che tramite diversi consigli e suggerimenti possono contribuire a migliorare la situazione nelle scuole.

La Giornata nazionale della sicurezza nelle scuole nasce nel 2003, promossa da Cittadinanzattiva in seguito alla tragedia di San Giuliano di Puglia in cui numerosi studenti hanno perso la vita a causa del crollo di una scuola. La data del 22 novembre, inoltre, non è casuale ma cade nel giorno in cui in un’aula del Liceo ‘Darwin’ di Rivoli è crollato il soffitto di un’aula provocando la morte di uno studente di soli 17 anni.

Sono oltre 16mila gli istituti scolastici ad aver aderito alla Giornata per la sicurezza nelle scuole. Nonostante questo, però, nel paese la situazione relativa alle strutture scolastiche resta grave.

In Italia quasi tutti gli edifici scolastici sono vecchi, fatiscenti e di conseguenza altamente insicuri. La maggior parte di essi risale ad almeno 50 anni fa, ma non è questo il dato davvero preoccupante. I miglioramenti e la messa in sicurezza degli istituti, infatti, è avvenuta in bassissima percentuale rispetto al totale delle scuole che ne avrebbero bisogno. Per questo motivo, oltre alla sensibilizzazione risulta urgente un pronto intervento da parte dello Stato.

Margherita De Cataldo