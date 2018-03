Giovane eritreo muore di fame a Pozzallo, in Sicilia.

La storia è una cattiva maestra, a giudicare dal genocidio al quale assistiamo, in uno stato di assuefazione che ha dell’incredibile.

Ieri, a Pozzallo, in Sicilia, un giovane eritreo di 22 anni è morto di fame.

Segen, questo il suo nome, dopo 9 mesi di prigionia in Libia, affronta il viaggio per mare, con la speranza nelle mani e negli occhi.

I migranti come gli internati di Auschwitz

La ONG spagnola Proactiva Open Arms lo salva ma Segen non ce la fa, il suo corpo non regge alla grave malnutrizione, “cachessia”, come recita il lessico scientifico.

Segen non respirava bene, non si regge in piedi; è ridotto pelle e ossa, come molti dei suoi conterranei che approdano sulle nostre spiagge, privi di tutto se non della voglia di ricominciare.

Roberto Ammatuna, sindaco di Pozzallo e primario del pronto soccorso dell’ospedale Maggiore di Modica, dove il giovane eritreo viene ricoverato, constata quanto queste scene di disperazione ricordino quelle dei più noti campi di concentramento nazisti.

Eccola dunque, la storia, che non insegna.

I corpi dei giovani africani sono uguali a quelli degli scheletri deambulanti di 70 anni fa: l’orrore cammina sulle loro gambe così come camminò su quelle degli internati di Auschwitz e Birkenau.

L’orrore dei campi libici

Un grido d’orrore si leva dai campi libici, dove i migranti vengono rinchiusi affinché non si mettano in viaggio verso l’Europa.

La situazione è ormai inaccettabile, infernale, per usare un blando eufemismo.

La politica dell’Unione Europea, tesa ad intercettare e respingere i migranti, è spietata, bieca.

Affamati, stuprati, ridotti in condizioni igienico-sanitarie indescrivibili, questi esseri umani muoiono davanti agli occhi del mondo che, per ora, tace e volta lo sguardo dall’altra parte.

Segen, eritreo, 22 anni, morto di fame ieri a Pozzallo, era un essere umano in un mondo che di “umano” possiede ormai davvero ben poco.

Alessia Rocco