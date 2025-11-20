Da anni l’Italia convive con un progressivo declino demografico: nascono sempre meno bambini, aumentano gli anziani e la popolazione attiva si restringe. Questo squilibrio non riguarda più soltanto tabelle e grafici statistici, ma si manifesta nella vita quotidiana, influenzando il mercato del lavoro, la sostenibilità del welfare, il sistema pensionistico e l’organizzazione dei servizi pubblici. Ciò che colpisce, tuttavia, non è solo la rarefazione numerica delle giovani generazioni, ma soprattutto il numero elevato di giovani esclusi da studio e lavoro, ossia i cosiddetti NEET. Infatti, molti ragazzi incontrano innumerevoli difficoltà nel conquistare autonomia, stabilità e un ruolo definito nella società.

La distanza tra giovani e mondo degli adulti appare, di anno in anno, più marcata. Le tappe che un tempo definivano il passaggio alla maturità — completamento degli studi, primo impiego, indipendenza economica, formazione di una famiglia — oggi si sono dilatate o, in alcuni casi, interrotte. La sensazione dominante è quella di una generazione sospesa, che fatica a trasformare le proprie competenze e aspirazioni in un progetto di vita coerente.

Il quadro europeo: un primato che pesa

A rendere questa situazione ancora più critica sono i dati diffusi da Eurostat, che collocano l’Italia tra i Paesi con la più alta incidenza di NEET in Europa. L’acronimo indica quei giovani che non studiano, non lavorano e non seguono alcun percorso formativo. L’Italia si posiziona al secondo posto, superata solo dalla Romania, un primato che ribadisce la persistenza di un problema strutturale.

L’alto numero di NEET non è soltanto una questione economica legata alla mancata partecipazione al mercato del lavoro; rappresenta soprattutto un indicatore sociale che misura sfiducia, disorientamento e un certo grado di estraniazione dal tessuto comunitario. È il risultato di fattori diversi: difficoltà di accesso all’occupazione stabile, scarse prospettive di crescita professionale, percorsi educativi discontinui, ma anche fragilità emotive e mancanza di reti di supporto.

Un fenomeno complesso, non una semplice categoria

Il mondo dei NEET è tutt’altro che omogeneo. Dietro a questa definizione convivono situazioni molto diverse fra loro: giovani diplomati che non trovano un impiego coerente con il proprio percorso, ragazzi che hanno abbandonato precocemente la scuola, adolescenti che vivono condizioni familiari difficili, persone che hanno sperimentato lavori precari senza sbocchi, fino a chi vive forme più profonde di isolamento sociale.

Ridurre questo universo a una sola etichetta impoverisce la comprensione del fenomeno e rischia di alimentare stereotipi. È necessario, invece, riconoscere le specificità: c’è chi manca di opportunità concrete, chi non percepisce fiducia nel proprio futuro, chi fatica a gestire pressioni psicologiche o traumi personali. Ed è proprio da questa consapevolezza che deve partire ogni intervento efficace.

Il caso Lombardia

La Lombardia è spesso presentata come il motore economico del Paese, un territorio ricco di opportunità e di iniziative imprenditoriali. Tuttavia, anche in un contesto produttivo vivace possono emergere sacche di vulnerabilità. Le grandi città attirano e concentrano giovani alla ricerca di possibilità professionali, ma al tempo stesso amplificano le situazioni di isolamento affettivo e sociale. I ritmi veloci e la competitività del mercato possono accentuare il senso di inadeguatezza, soprattutto tra i ragazzi che provengono da percorsi difficili o che non hanno a disposizione una rete familiare solida.

È proprio in questo contesto che assume rilievo il progetto “Con i giovani, contro la violenza. Prevenire il disagio e difendere le relazioni per una Lombardia Zero NEET”, promosso dalla Fondazione Asilo Mariuccia, con il supporto dell’Università Cattolica del Sacro Cuore e di ALTIS Graduate School of Sustainable Management. L’iniziativa nasce dalla volontà di affrontare il tema del disagio giovanile in modo sistemico, non emergenziale, lavorando sulla prevenzione e sulla ricostruzione dei legami educativi.







L’iniziativa: un laboratorio di dialogo e prevenzione

Il progetto lombardo si distingue per la capacità di integrare competenze e prospettive diverse: pedagogia, sociologia, psicologia, ricerca accademica e interventi sul territorio. Al centro c’è la convinzione che contrastare il fenomeno dei NEET significhi intervenire sui fattori che generano isolamento e disorientamento prima che essi sfocino in comportamenti problematici o in forme di violenza, verbale o fisica.

Il cuore dell’iniziativa risiede in percorsi di accompagnamento costruiti su misura: attività educative, laboratori di relazione, sportelli di ascolto, orientamento professionale e scolastico, formazione delle competenze trasversali, coinvolgimento delle famiglie e delle realtà locali. L’obiettivo non è solo riportare i giovani in un circuito formativo o lavorativo, ma ricostruire quella fiducia in sé stessi e negli adulti che spesso è venuta a mancare.

Prevenire il disagio: oltre l’emergenza

Prevenire il disagio giovanile significa agire prima che la frattura diventi irreversibile. La prevenzione non può essere concepita come un intervento a posteriori, ma deve inserirsi nella quotidianità dei ragazzi: nelle scuole, nei luoghi di aggregazione, nei servizi di prossimità. L’educazione alle relazioni, la gestione delle emozioni, la capacità di affrontare i conflitti e la consapevolezza delle proprie risorse sono competenze che incidono profondamente sulla salute emotiva e sulla possibilità di costruire un futuro stabile.

In questo senso, il progetto promosso dalla Fondazione Asilo Mariuccia si pone come uno strumento capace di operare a più livelli: individuale, comunitario e istituzionale. Il dialogo con le scuole, con i centri giovanili e con le famiglie diventa il fulcro di un’azione che mira a non lasciare nessun adolescente indietro.

Le difficoltà dei giovani non nascono nel vuoto. Spesso derivano da relazioni interrotte, da mancanze affettive, da un clima familiare complesso o da legami sociali fragili. La pandemia ha aggravato questa condizione, sottraendo ai ragazzi contatti, routine e occasioni di crescita. Molti di loro hanno interiorizzato forme di solitudine che si manifestano ora con ansia, ritiro sociale, demotivazione o aggressività.

Mettere al centro il tema delle relazioni significa invertire un paradigma. Non basta offrire orientamento al lavoro se non si affrontano le radici emotive del disagio. Non basta parlare di competenze se manca la fiducia in sé stessi. Per questo il progetto punta molto sulla dimensione educativa, coinvolgendo figure professionali capaci di costruire con i giovani un rapporto stabile, non giudicante e autorevole.

L’apporto del mondo accademico

L’Università Cattolica del Sacro Cuore e ALTIS Graduate School of Sustainable Management svolgono un ruolo decisivo nell’assicurare solidità scientifica al progetto. Attraverso analisi quantitative e qualitative, gli istituti accademici forniscono strumenti per comprendere le dinamiche del fenomeno, valutarne l’impatto e individuare percorsi di intervento replicabili in altri territori.

L’approccio accademico consente inoltre di monitorare l’efficacia delle iniziative, di raccogliere dati utili alla formulazione di politiche pubbliche e di offrire un contributo metodologico che va oltre l’immediata dimensione operativa. Questa sinergia tra università e terzo settore rappresenta un elemento distintivo, capace di trasformare un progetto locale in un modello di riferimento nazionale.

Il problema dei NEET non può essere confinato alla sfera sociale: ha ricadute economiche, culturali e demografiche di ampia portata. Un Paese con pochi giovani e molti di essi inattivi fa i conti con una forza lavoro ridotta, una minore innovazione, un sistema produttivo meno dinamico e un welfare sotto pressione. Ogni ragazzo che resta ai margini rappresenta un capitale umano sprecato, un pezzo di futuro che rischia di disperdersi.

Investire nei giovani significa, al contrario, garantire stabilità e sviluppo. Le nuove generazioni portano idee, energia, creatività: elementi fondamentali per rispondere a un mondo in rapida trasformazione. Ma per valorizzarle è necessario un sistema capace di ascoltare, orientare e sostenere.

Patricia Iori