In Marocco è esplosa una mobilitazione giovanile senza precedenti: il collettivo “GenZ 212”, nato sui social, ha portato in piazza centinaia di ragazzi e ragazze per denunciare corruzione, disoccupazione e il degrado dei servizi pubblici. Le proteste dei giovani in Marocco, estese in più città del Paese, si scontrano con una risposta repressiva che ha già portato a centinaia di arresti.

Un movimento senza leader

Le nuove proteste dei giovani in Marocco hanno una caratteristica che le distingue dalle mobilitazioni tradizionali: non esistono figure carismatiche al comando, né partiti o sindacati che ne indirizzano le azioni. Tutto nasce e si organizza online dai giovani per i giovani, attraverso piattaforme come TikTok, Instagram, Facebook e Discord. È lì che “GenZ 212”, un collettivo nato appena due settimane fa, ha lanciato l’appello a scendere in piazza.

Secondo gli osservatori, questa struttura fluida e priva di gerarchie rappresenta sia un punto di forza sia un ostacolo. La mancanza di leader rende difficile alle autorità avviare un dialogo diretto, ma nello stesso tempo impedisce che la protesta venga facilmente cooptata o neutralizzata. I post pubblicati dal gruppo parlano di manifestazioni pacifiche, rivolte a ottenere giustizia sociale, scuole migliori e un sistema sanitario più dignitoso.







La rabbia per i servizi pubblici

Alla base della mobilitazione dei giovani in Marocco c’è un malcontento accumulato negli anni, che riguarda soprattutto la condizione della sanità pubblica e dell’istruzione. La recente morte di otto donne incinte in un ospedale statale ha fatto da detonatore, alimentando l’indignazione popolare. «Oggi difendo i diritti di mia figlia, perché il nostro tempo è passato senza miglioramenti», ha dichiarato un manifestante in un video circolato sui social.

Molti giovani in Marocco hanno sottolineato come le priorità del governo appaiano distorte: mentre lo Stato investe miliardi nelle infrastrutture calcistiche in vista della Coppa d’Africa e dei Mondiali del 2030, ospedali e scuole restano in condizioni precarie. Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, in Marocco ci sono meno di otto medici ogni 10.000 abitanti, un dato molto lontano dai 25 raccomandati a livello internazionale.

Repressione e arresti

La risposta delle autorità alle proteste non si è fatta attendere. Sin dai primi raduni, la polizia ha dispiegato massicce forze in strada, effettuando oltre 200 arresti. Testimoni riferiscono di agenti in borghese che hanno prelevato manifestanti mirati, mentre i filmati diffusi da GenZ 212 mostrano scene di cariche, manganellate e giovani costretti nei furgoni.

Le organizzazioni per i diritti umani parlano di “violenza sistematica” e condannano la strategia governativa, accusata di criminalizzare proteste che erano inizialmente pacifiche. «Adottare un approccio di sicurezza a fronte di richieste sociali è inaccettabile», ha affermato Hakim Sikouk, membro dell’Associazione marocchina per i diritti umani.

Mentre la piazza veniva dispersa, i partiti di opposizione hanno chiesto al governo di aprire un dialogo. Secondo loro, i giovani in Marocco non stanno reclamando privilegi ma diritti fondamentali: lavoro, scuole adeguate e cure accessibili. Gal Hirsch, coordinatore governativo per altre emergenze sociali, ha invitato l’esecutivo a evitare una spirale repressiva che potrebbe aggravare le tensioni.

Il dibattito politico è ora al centro della scena: se il governo proseguirà con una linea di fermezza, rischia di isolarsi ulteriormente da una generazione che rappresenta la maggioranza della popolazione attiva.

Una protesta generazionale

La vera novità è rappresentata dai protagonisti: i manifestanti appartengono quasi tutti alla cosiddetta Generazione Z, i nati tra il 1997 e il 2012. È la stessa fascia d’età che, in altri Paesi come Indonesia e Nepal, ha recentemente guidato movimenti di piazza per chiedere riforme sociali.

Questi giovani marocchini non si riconoscono nei partiti tradizionali e utilizzano i social come unico strumento di aggregazione. Il loro obiettivo non è abbattere il sistema, ma riformarlo dall’interno: vogliono un’istruzione pubblica capace di garantire opportunità, un mercato del lavoro inclusivo e ospedali che non diventino trappole mortali per chi vi si rivolge.

Le dimensioni della mobilitazione dei giovani in Marocco

Le manifestazioni, iniziate sabato scorso, sono state tra le più imponenti degli ultimi anni. Si sono estese ad almeno undici città, comprese Casablanca, Rabat, Marrakech e Agadir, coinvolgendo centinaia di giovani. È difficile stimare numericamente i partecipanti, poiché la polizia spesso disperde i cortei prima che si formino del tutto. Ciononostante, l’eco delle proteste ha attirato l’attenzione internazionale.

I dati economici contribuiscono a spiegare la rabbia: la disoccupazione giovanile tocca il 35,8%, mentre quella complessiva si ferma al 12,8%. Tra i laureati, quasi uno su cinque non trova impiego, alimentando un senso diffuso di frustrazione e assenza di futuro.

Le piazze dei giovani in Marocco hanno reso visibile il disagio di un’intera generazione, che non accetta più la corruzione e la mancanza di servizi essenziali. La risposta repressiva rischia di acuire le tensioni, ma il movimento GenZ 212 sembra determinato a non fermarsi. Per il governo, ignorare queste voci significherebbe compromettere la stabilità sociale di lungo periodo.

