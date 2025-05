In un’epoca dominata da cambiamenti rapidi, incertezze globali e crisi persistenti, la speranza non può più essere considerata un elemento scontato nell’universo emotivo dei giovani italiani. Una recente indagine promossa dall’Istituto Giuseppe Toniolo in collaborazione con l’Università Cattolica del Sacro Cuore offre un quadro articolato e, per certi versi, preoccupante sulla percezione che le nuove generazioni hanno del proprio futuro. Soltanto una minoranza significativa — il 46% — dichiara di sentirsi “molto” o “moltissimo” speranzosa rispetto al proprio avvenire. Questo dato, già di per sé indicativo di un malessere diffuso, si fa ancora più critico se si analizzano i dati disaggregati per genere e area geografica.

Disparità territoriali e di genere: un Nord Est più cupo, donne meno fiduciose

La speranza, lungi dall’essere un sentimento equamente distribuito tra i giovani italiani, mostra marcate differenze su base territoriale e di genere. Particolarmente allarmanti sono i risultati registrati nel Nord Est del Paese, dove la percentuale di giovani fiduciosi nel proprio futuro si abbassa sensibilmente rispetto alla media nazionale. Una regione tradizionalmente associata a dinamismo economico e occupazionale si rivela oggi attraversata da una sottile, ma diffusa, inquietudine giovanile.

Non meno rilevante è il divario tra uomini e donne. Le giovani italiane, infatti, risultano mediamente meno ottimiste dei loro coetanei maschi. Le ragioni di questa differenza possono essere ricondotte a una molteplicità di fattori, tra cui le persistenti disuguaglianze di genere nel mondo del lavoro, una maggiore esposizione a stereotipi e pressioni sociali, e una percezione più acuta delle difficoltà legate alla conciliazione tra vita professionale e familiare.

La speranza si nutre di legami

Nonostante il quadro complessivamente sobrio, lo studio offre anche spunti di riflessione positivi. Tra i giovani che dichiarano alti livelli di speranza, emergono elementi comuni che sembrano agire come veri e propri catalizzatori di fiducia. In primo luogo, l’importanza delle relazioni personali: chi vive legami profondi e significativi, sia in ambito familiare sia sociale, tende a manifestare una maggiore propensione all’ottimismo.

Le relazioni umane autentiche — siano esse amicali, sentimentali o intergenerazionali — forniscono un ancoraggio emotivo fondamentale, soprattutto in una fase della vita caratterizzata da transizioni e scelte decisive. Questo elemento suggerisce che il capitale relazionale non solo contribuisce al benessere psicologico, ma rappresenta anche un volano per la speranza, stimolando nei giovani la percezione di essere parte attiva e valorizzata di una comunità.

L’impatto del lavoro e del volontariato

Un altro elemento decisivo che emerge dall’indagine riguarda il coinvolgimento dei giovani in attività lavorative o di volontariato. Chi è impegnato in modo attivo nella società, attraverso un’occupazione o tramite esperienze di servizio civile, tende a esprimere livelli più elevati di speranza. In questo senso, la dimensione dell’agire si dimostra strettamente collegata a quella del credere: l’azione concreta, che sia remunerata o meno, contribuisce a costruire un senso di utilità personale e collettiva, alimentando la fiducia nel futuro.

Particolarmente rilevante appare il ruolo del volontariato, che, al di là della sua valenza etica, diventa per molti giovani un’occasione per sviluppare competenze, rafforzare il senso di appartenenza e, soprattutto, prendere coscienza del proprio potenziale trasformativo. Il lavoro, invece, pur rimanendo centrale, non sempre riesce a garantire lo stesso effetto, soprattutto quando è caratterizzato da precarietà, scarsa retribuzione o assenza di prospettive di crescita.







Il senso della vita come bussola esistenziale

Il sentimento di speranza sembra inoltre strettamente legato alla capacità di attribuire un significato profondo alla propria esistenza. I giovani che mostrano una visione del mondo coerente, che hanno sviluppato un progetto personale o una vocazione, sono anche quelli che esprimono maggiore fiducia nell’avvenire. In assenza di questa direzione esistenziale, la speranza rischia di diventare un costrutto astratto, privo di fondamenta solide.

Questo dato mette in luce l’importanza delle agenzie educative — famiglia, scuola, università — nel favorire nei giovani l’esplorazione di sé e del mondo, aiutandoli a definire obiettivi autentici e a sviluppare una narrazione personale del proprio cammino. Senza una “bussola” interiore, risulta difficile affrontare le sfide del presente e proiettarsi con fiducia verso il domani.

Il quadro tracciato dallo studio del Toniolo e dell’Università Cattolica non si limita a restituire una fotografia statistica, ma invita a una riflessione più ampia sulle responsabilità condivise nella costruzione di un orizzonte di speranza per le nuove generazioni. Serve una risposta sistemica, che coinvolga la politica, le istituzioni educative, il mondo produttivo e la società civile.

Patricia Iori