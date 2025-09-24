Nel quadro europeo dell’autonomia giovanile, l’Italia si distingue in negativo, posizionandosi tra i Paesi in cui i giovani lasciano casa troppo tardi. I dati più recenti pubblicati da Eurostat raccontano una realtà difficile da ignorare: i giovani italiani abbandonano la casa dei genitori in media a 30,1 anni, ben oltre la soglia ritenuta ottimale non solo per la costruzione di una carriera autonoma, ma anche — e soprattutto — per la creazione di una famiglia. Solo Slovacchia, Croazia e Grecia fanno peggio. Un dato che, al di là della sua valenza statistica, assume contorni sociali, economici e culturali decisamente più ampi.

La fotografia europea: un’Italia sempre più in ritardo

Se si osserva la mappa dell’Unione Europea, si nota un netto divario tra Nord e Sud. Nei Paesi nordici, come la Svezia o i Paesi Bassi, i giovani lasciano la casa dei genitori tra i 19 e i 23 anni, spesso già economicamente indipendenti o sostenuti da solide reti pubbliche di welfare. In Italia, invece, l’età media di uscita dal nucleo familiare supera abbondantemente la soglia dei 30 anni. Un trend consolidato nel tempo, che riflette dinamiche strutturali e culturali profonde.

Il prezzo dell’immobilismo: fertilità in calo e incertezze esistenziali

Il dato dell’età di uscita dalla famiglia non è soltanto un indicatore sociale, ma rappresenta un campanello d’allarme per il futuro demografico del Paese. Non è un caso, infatti, che i Paesi con i livelli più alti di autonomia giovanile siano spesso anche quelli con tassi di natalità più stabili. L’Italia, invece, vede progressivamente restringersi la finestra biologica della fertilità: con una media di 30 anni al momento della prima convivenza autonoma, si riducono drasticamente le possibilità — biologiche, economiche e psicologiche — di costruire una famiglia numerosa. Il risultato è un tasso di natalità tra i più bassi in Europa, con conseguenze che si riflettono sull’intero sistema sociale, dalla scuola alla previdenza.







Fattori economici: lavoro precario, salari stagnanti, caro affitti

Alla base di questa difficoltà ad “andare via di casa” non vi è solo una presunta pigrizia generazionale, come troppo spesso si tende a suggerire nel dibattito pubblico. Piuttosto, il problema è sistemico. I giovani italiani devono affrontare un mercato del lavoro caratterizzato da instabilità occupazionale, contratti a termine, salari bassi e una difficoltà crescente nell’accedere a un mutuo o anche solo a un affitto sostenibile.

In molte città italiane, in particolare nei centri urbani più dinamici come Milano, Roma o Bologna, il costo degli affitti è cresciuto molto più rapidamente degli stipendi. A questo si aggiungono la carenza di alloggi per studenti, l’assenza di un mercato degli affitti a lungo termine regolato e politiche abitative frammentarie. Il risultato? Restare in famiglia diventa spesso una scelta obbligata, più che una preferenza culturale.

Eppure, non si può ignorare il peso della cultura familiare italiana, storicamente orientata a un modello di forte coesione intergenerazionale. In Italia, vivere con i genitori fino a tarda età non è solo tollerato, ma in certi casi anche incoraggiato. La casa familiare viene vista come un rifugio sicuro, un porto franco dove potersi riorganizzare in attesa di tempi migliori. Questo tipo di mentalità, se da un lato ha contribuito a rendere più solide le reti di solidarietà familiare, dall’altro ha ritardato l’acquisizione di autonomia da parte dei giovani adulti.

In altri contesti europei, il passaggio alla vita indipendente viene vissuto come una tappa naturale e fisiologica della crescita personale. In Italia, invece, spesso è rimandato finché non sopraggiungono eventi “necessari”: un lavoro stabile, una relazione consolidata, o addirittura la perdita dei genitori. Tutto ciò contribuisce a rallentare non solo l’autonomia economica, ma anche quella emotiva e decisionale.

L’impatto sul tessuto sociale ed economico

Le conseguenze di questo ritardo nell’indipendenza sono molteplici. Sul piano economico, si crea un effetto domino negativo: i giovani che non escono di casa non alimentano il mercato immobiliare, non consumano come nuclei familiari autonomi, non investono in beni durevoli. Sul piano sociale, si assiste a un progressivo invecchiamento della popolazione, senza un adeguato ricambio generazionale. E anche dal punto di vista psicologico, l’assenza di autonomia può contribuire a forme di insicurezza, frustrazione e demotivazione.

A fronte di un problema così strutturale, la risposta delle istituzioni è stata finora largamente insufficiente. I pochi tentativi di incentivare l’indipendenza giovanile si sono rivelati disorganici o limitati nel tempo. Il bonus affitto per under 31, ad esempio, ha avuto una diffusione limitata e non ha intaccato i nodi strutturali della questione abitativa. Anche sul fronte del lavoro, le politiche attive si sono concentrate più su incentivi temporanei all’occupazione che su un vero piano di sviluppo a lungo termine.

Tutto ciò si traduce, inevitabilmente, in un declino demografico che appare inarrestabile. Secondo le proiezioni dell’ISTAT, entro il 2050 l’Italia potrebbe perdere milioni di abitanti, con una popolazione sempre più anziana e una forza lavoro in contrazione. L’assenza di nuove generazioni comporta un aumento del carico sulle fasce attive e una minore sostenibilità del sistema pensionistico.

Patricia Iori