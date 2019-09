Giovanna Zizzo, lo sfogo di una madre: l’ex marito uccide la figlia ma il paese incolpa lei

Giovanna Zizzo – E’ la madre di Laura, la bambina uccisa dal padre cinque anni fa, a soli 11 anni, vicino a Catania. L’ex marito della donna è stato condannato all’ergastolo, ma lei confessa: “Il paese fa sentire in colpa me”. Così decide di sfogarsi scrivendo una lettera indirizzata ai suoi concittadini.

Giovanna Zizzo: “Mio marito ha ucciso mia figlia, ma il paese fa sentire in colpa me”. Sono le dure parole della madre di Laura, una bambina uccisa dal padre cinque anni fa, a soli 11 anni, a San Giovanni La Punta, vicino a Catania.

Il fatto

Nell’agosto del 2014, un uomo furioso con la moglie decide di fargliela pagare cercando di uccidere le loro figlie. La donna lo aveva lasciato dopo aver scoperto che lui la tradiva, ma lui pretendeva di essere perdonato. Quando ha capito che Giovanna non avrebbe mai fatto un passo indietro si è scagliato contro le figlie. Ha ucciso Laura (11 anni) ed avrebbe ucciso anche Marika, se i figli non l’avessero fermato. Questa storia assurda si è verificata a San Giovanni la punta, un paese in provincia di Catania. Le prove ai danni dell’uomo erano schiaccianti e nel giro di 5 anni sono arrivate le sentenze di primo grado, secondo grado e nei giorni scorsi quella della Cassazione. L’uomo è stato condannato all’ergastolo ed ora la sua famiglia sente che è stata fatta giustizia per la povera Laura. Ciò nonostante la madre, Giovanna Zizzo, sente addosso gli sguardi accusatori dei compaesani. La donna si sente giudicata, come se il suo mancato perdono fosse paragonabile alla furia omicida del marito.

La lettera di Giovanna









È passato tanto tempo, il processo è stato chiuso, con la Cassazione che ha condannato il padre di Laura ed ex marito di Giovanna all’ergastolo, ma la madre, in una lettera, lamenta di essersi sentita isolata nella tragedia, non compresa dalle istituzioni e soprattutto dal paese in cui vive. Il suo ex marito e padre dei suoi figli uccise Laura per vendetta. La donna infatti aveva scoperto un suo tradimento e l’aveva lasciato. L’uomo le scrisse anche un biglietto che recitava:

Se tu mi avessi perdonato tutto questo non sarebbe successo

Eppure la donna racconta di aver sempre avuto la sensazione che le persone del suo paese la incolpassero della morte della figlia.

Scrive nella lettera

Related Posts

In alcuni sguardi leggo atti d’accusa: sono stata io — mi dicono quegli sguardi — ad aver armato la mano del mio ex marito, io ad essermi allontanata dopo aver scoperto che aveva un’altra, io ad avere la colpa di non aver lasciato correre… All’inizio uscivo solo se avevo addosso gli occhiali da sole, era impossibile sostenere quegli sguardi, sopravvivere al pregiudizio è stata una delle tante prove che ho dovuto affrontare.

L’emarginazione da parte del paese

Giovanna ritiene che la comunità di San Giovanni La Punta si sia tenuta appositamente lontana dalla sua sofferenza, quasi a voler far passare la tragedia come esclusivamente famigliare, privata. E la donna elenca molti episodi in cui non ha sentito la vicinanza delle persone del suo paese.

Quando partì il processo il Comune non si costituì parte civile. Non solo. Nel 2017 fu addirittura bocciata una mozione che chiedeva l’impegno a costituirsi parte civile in eventuali altri procedimenti che riguardassero la violenza sulle donne. I compagni di classe di Laura avevano letto un suo tema in cui lei immaginava di essere un seme e allora avevano piantato una magnolia in sua memoria, con targa e foto. È finita che quell’albero non esiste più: qualcuno lo ha distrutto e mi fa male pensare che abbiano preso a pallonate la fotografia di mia figlia.[…] So di un ragazzo che in Comune ha chiesto permessi per organizzare un evento in memoria di Laura. Gli hanno detto: è stata una violenza fra le mura domestiche e lì deve rimanere.

Lo sfogo di una madre

Giovanna Zizzo, conclude la sua lettera rivolgendo un appello alle persone che non hanno mai ricordato Laura e che l’hanno anzi incolpata spesso della sua morte.

A questo mondo un po’ antico e un bel po’ lontano dalla nostra sofferenza vorrei chiedere di mettersi una mano sulla coscienza e di onorare la memoria di Lauretta, finalmente. L’uomo che decise di punire me uccidendo lei era mio marito, è vero, ma avrebbe potuto essere il marito di chiunque altra. Mi scrisse: “Se tu mi avessi perdonato tutto questo non sarebbe successo”. Io non ti ho perdonato né ti perdono. Spero che non ti perdoni né ti assolva la gente di San Giovanni La Punta.

Andrea Cremonesi