Ieri, 5 aprile, si è tenuta la prima grande mobilitazione di massa contro l’amministrazione Trump al grido di “Giù le mani!” Più di 1200 eventi organizzati in tutti i 50 Stati, con la solidarietà di eventi paralleli in altre città del mondo.

L’organizzazione

A coordinare le manifestazioni e gli eventi almeno 150 gruppi: organizzazioni per i diritti civili, sindacati, veterani, ambientalisti, attivisti LGBTQIA+ e altri; uniti dall’urgenza di resistere a una deriva sempre più autoritaria al grido di “Giù le mani!” (Hands Off!). Giù le mani dal futuro, dai diritti, dalla scuola, dall’assistenza sanitaria. Giù le mani dalla democrazia e dalla istituzioni che devono proteggerla.







L’invito è chiaro: «Donald Trump e Elon Musk credono che questo paese gli appartenga. Stanno prendendo tutto quello su cui riescono a mettere mano e sfidano il mondo a fermarli. Sabato 5 aprile scenderemo nelle strade di tutto il paese per reagire con un messaggio chiaro: Giù le mani!».

Si tratta della prima mobilitazione di massa contro il secondo mandato Trump. Piccole proteste, atti di boicottaggio ed eventi dimostrativi non sono mancati in questi primi mesi, ma niente di paragonabile alla Marcia delle Donne organizzata nel 2017 o quella Black Lives Matter del 2020. Secondo il gruppo che coordina gli eventi sparsi per il paese, le aspettative erano di almeno 400 mila persone, ma sono state ampiamente superate.

Giù le mani!

Le proteste si sono tenute su tutto il territorio federale: dalla costa est a quella ovest, dal nord al sud, incluse le piccole località e gli Stati tradizionalmente repubblicani e quelli della Bible Belt, manifestazioni anche in Alaska e Hawaii.

Difficile calcolare i numeri per così tanti eventi sparsi, ma sono centinaia di migliaia le persone scese nelle strade delle città maggiori. Piccoli gruppi anche nelle località minori abitate da poche migliaia di persone. Una marea colorata da tantissimi cartelloni; persone con disabilità, bambini e anziani hanno marciato per le strade cantando e intonando cori. Neanche la pioggia è riuscita a fermarli. Non si sono registrate violenze, né repressione della polizia, tutti gli eventi si sono svolti in maniera pacifica.

L’Alt National Park Service, l’organizzazione di resistenza e di salvaguardia dei parchi nazionali, segnala l’arresto di due simpatizzanti pro-Trump per aver assalito manifestanti pacifici. Utenti dei social network riportano casi simili, azioni di disturbo e insulti prontamente gestiti dalla polizia. L’unico incidente grave emerso sino a ora a Lafayette, Louisiana, dove un sostenitore MAGA ha estratto un fucile davanti alla folla. L’uomo è stato preso in custodia dalla polizia e poi rilasciato. La stessa fonte stima che la partecipazione alla mobilitazione di massa sia stata di 5 milioni di persone in tutto il paese.

Eventi solidali in giro per il mondo

Le manifestazioni non si sono limitate al territorio nord americano. Cartelli “Giù le mani!” sono stati issati anche dai cittadini europei, canadesi e messicani nei rispettivi paesi. Un po’ per solidarietà, un po’ perché si è capito che i destini di tutti sono in gioco se cade la democrazia americana. Decine le città coinvolte: in Germania manifestazioni in piazza e fuori dalle concessionarie Tesla, a Parigi almeno 200 persone in Piazza della Repubblica, altre centinaia a Londra hanno cantato “Giù le mani dall’Ucraina, dalla Groenlandia, da Gaza, dal Canada”. Manifestazioni anche a Lisbona e in Messico.

I Democratici si sono destati?

L’enorme partecipazione della società civile sembra aver risvegliato i politici del Partito Democratico. Prima il senatore Cory Booker, che con il suo discorso di 25 ore (ininterrotte) ha battuto ogni record del Senato USA ricordando agli americani che ormai non si tratta più di destra o sinistra, ma di giusto o sbagliato. Poi l’insperata vittoria alle elezioni per il posto vacante alla Corte Suprema del Wisconsin (per la quale Musk ha investito, inutilmente, 25 milioni di dollari nel tentativo di comprare l’elezione).

Infine, giovedì, l’ex presidente Barack Obama ha invitato alla resistenza e al “sacrificio” per proteggere la democrazia: «per la maggior parte delle nostre vite è stato facile dire di essere progressisti o dire di essere a favore della giustizia sociale o dire di essere a favore della libertà di parola e non dover pagare un prezzo per questo. Ora sta a noi sistemare le cose: i cittadini, le persone normali che dicono no, questo non è giusto».

A essere onesti, non è parso che i politici democratici stessero “sistemando le cose”. Con la rilevante eccezione di Bernie Sanders e Alexandria Ocasio-Cortez, che hanno riempito i palazzetti di migliaia di persone, la resistenza a Trump e Musk è stata priva di guida politica per i primi mesi del secondo mandato. Sono stati infatti i gruppi della società civile a farsi carico di informare i cittadini sulle politiche intraprese dal governo repubblicano e sui rischi della deriva autoritaria e oligarchica. Ed è stata la società civile a mobilitare, presumibilmente, 5 milioni di persone ieri.

Sentiti dal Guardian, gli organizzatori delle proteste “Giù le mani!” sperano che il successo e la partecipazione di ieri incoraggino sempre più persone alla resistenza, così da creare la mobilitazione di massa di cui c’è urgente bisogno:

«vogliamo inviare un segnale a tutte le persone e istituzioni che hanno dimostrato obbedienza anticipata a Trump e hanno dimostrato di essere disposte a inginocchiarsi, che esiste, di fatto, un movimento pubblico di massa disposto a sollevarsi e fermare tutto questo. Se i nostri leader politici si faranno avanti, noi li sosterremo. Vogliamo che si alzino e proteggano le norme della democrazia e vogliamo che vedano che ci sono persone là fuori disposte a farlo. L’obiettivo è creare un messaggio».

Alla domanda se possano bastare le proteste per fermare Trump, rispondono che «non è una cosa una tantum. Deve essere un fenomeno duraturo. Ci sono state molte critiche ai Democratici per non essersi fatti avanti al Congresso, quindi un evento come questo rafforzerà la loro spina dorsale».

«Si tratta di migliorare i Democratici e dare loro coraggio, e lo farà. Ciò vale anche per la gente comune, perché il copione autoritario di Trump è progettato per far pensare alla gente che è inutile resistere. Questo dimostra potere e porterà più persone»

Solo un inizio quindi, ma dei più promettenti.

Sara Pierri