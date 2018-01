Giubbotti di sabbia nelle scuole per bimbi disattenti, succede in Germania

Sempre più di frequente succede di imbattersi nelle scuole in bambini scalmanati e poco inclini a prestare attenzione alle lezioni. Alcuni di essi hanno bisogno di una semplice ramanzina, altri invece soffrono di una patologia che impedisce loro un comportamento pacato.

Una soluzione per gli scolari troppo esuberanti arriva dalla Germania che spesso stupisce in merito a invenzioni o a trovate alquanto curiose. L’ultima in ordine di tempo riguarda i giubbotti di sabbia fatti indossare nelle scuole per tenere a bada i bimbi troppo scalmanati. Sebbene l’idea possa far storcere il naso, sembrerebbe fruttare proprio i risultati sperati.

I giubbotti di sabbia nelle scuole

I fatidici giubbotti di sabbia assomigliano a dei comuni gilet, solo che invece di essere imbottiti di soffici piume d’oca, sono ripieni di sabbia. Essi vengono fatti indossare da bambini che manifestano il disturbo da deficit di attenzione e iperattività (Adhd), una patologia che si può curare con medicinali.

Questo almeno sino ad oggi. I portentosi giubbotti di sabbia servono infatti per stancare il soggetto: il loro peso varia da 1,2 a 6 chilogrammi e, a differenza delle medicine, vengono fatti indossare solo su volontà del bambino. Nessuna costrizione dunque, e stando ai pareri di alcuni genitori, i figli si dimostrano persino entusiasti.

L’iniziativa ha visto come apripista la scuola Grumbrechtstrasse di Amburgo e oggi le scuole a farne uso sono salite a 200. Indossati i giubbotti di sabbia, i bimbi che soffrono di Adhd si dovrebbero stancare entro 30 minuti, il tempo massimo consentito per il loro utilizzo.

Nonostante alcune perplessità iniziali le giacche hanno sortito l’effetto sperato, arrivando ad incuriosire anche chi non ne ha effettivamente bisogno. I soggetti con Adhd testimoniano una maggiore concentrazione in classe e si dimostrano meno inclini all’iperattività. Risultati molto positivi ottenuti, lo ricordiamo, senza il ricorso a farmaci né a imposizioni nell’uso dei gilet.

Le controversie

Nonostante i buoni risultati ottenuti sinora, i giubbotti di sabbia sono anche al centro di numerose critiche. Alcuni genitori ne lamentano l’utilizzo perché, a loro dire, le giacche porterebbero a enfatizzare il problema e il relativo disagio dei bimbi. Anche i genitori che testimoniano presunti benefici parlano in realtà di “impressione” di miglioramento, come se i giubbotti di sabbia fungessero da effetto placebo.

Ancora più dura è la presa di posizione degli insegnanti e degli psichiatri: mentre per i primi i gilet sarebbero inutili perché i bimbi hanno necessità di affetto e calore umano, i secondi parlano invece di camicie di forza. Il riferimento è ai manicomi, dove i malati di mente venivano tenuti a bada proprio con questi controversi vestiari.

Ma la critica degli psichiatri nasconde forse motivazioni di ordine economico dato che i 170 euro (massimi) per l’acquisto di un giubbotto si scontrano con i costi ben più alti di una terapia psichiatrica a lungo termine.

Qualunque sia la posizione che si vuole prendere in merito, ciò che conta è il benessere dei bambini affetti da Adhd. E se la teutonica iniziativa dei giubbotti di sabbia può essere davvero utile, tanto vale proseguire con la sperimentazione. Sempre meglio del ricorso agli psicofarmaci, dei quali sovente si abusa come fossero medicinali ordinari.

Nicolò Canazza