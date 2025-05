Un messaggio di speranza, accoglienza e trasformazione: il 28 e 29 aprile 2025, in occasione del Giubileo delle persone con disabilità, Roma è diventata la capitale dell’inclusione, con eventi dedicati alla disabilità che uniscono pellegrini da tutto il mondo.

L’incontro tra anime diverse

È difficile trovare parole più forti di quelle che raccontano la potenza dell’abbraccio tra chi, ogni giorno, sfida limiti e pregiudizi. Via della Conciliazione si colora di volti, mani intrecciate, carrozzine spinte con amore, voci che si fondono tra le bancarelle e gli stand. C’è chi arriva da lontano e chi si ferma solo pochi istanti per una parola o un sorriso. Ma tutti, in quei due giorni romani, sembrano far parte di un’unica comunità globale.

Tra gli incontri più toccanti che hanno preso luogo durante il Giubileo delle persone con disabilità, quello con una giovane madre milanese e la sua bimba di cinque mesi nel marsupio, venuta a ringraziare i volontari del Telefono D per l’aiuto ricevuto nei primi momenti dopo la diagnosi. È questo il cuore del Giubileo delle Persone con Disabilità: l’incontro autentico tra storie diverse, un intreccio di vite che dona valore al semplice stare insieme.

Progetti che cambiano il mondo

Il Giubileo delle persone con disabilità è stato anche l’occasione per raccontare realtà che, giorno dopo giorno, riscrivono il significato di partecipazione. Come “N’Arancina speciale”, iniziativa nata a Caltanissetta che coinvolge persone con disabilità e giovani ex minori stranieri non accompagnati nella produzione e vendita della gastronomia siciliana.

Non mancano progetti che puntano sull’autonomia, come “La casa delle luci”, che organizza weekend esperienziali per persone sorde, o l’“Officina dei sensi”, impresa sociale per il supporto a bambini con disabilità visive e neurologiche. E poi itinerari giubilari accessibili, mosaici in braille a Ravenna, percorsi tattili nei luoghi d’arte: tutto concorre a dimostrare che la bellezza può – e deve – essere condivisa da tutti.

La festa tra musica e testimonianze

Il pomeriggio del 29 aprile, Castel Sant’Angelo si è trasformato in un palcoscenico di emozioni. Lì si sono esibiti artisti e band formate da persone con disabilità come Rulli Frulli, Hearts for Music, Ladri di Carrozzelle e Chicco Sband. Presenti anche artisti famosi come Noemi, e personalità ispiratrici come i fratelli Tercon e l’atleta paralimpico Oney Tapia.

Condotta da Rossella Brescia e Rudy Zerbi, la festa ha alternato musica, danze e testimonianze, trasformando il Giubileo in una vera e propria celebrazione della vita. Via della Conciliazione, per l’occasione, è diventata una discoteca a cielo aperto, grazie anche alla musica trasmessa da Radio Borgo Guanella. Una prova vivente che l’inclusione non è un concetto astratto, ma un ritmo che unisce i passi.







Pellegrinaggi, spiritualità e accoglienza

Lunedì 28 aprile, il Giubileo delle persone con disabilità è iniziato con il pellegrinaggio alla Porta Santa della Basilica di San Pietro. Dalle prime luci del mattino, pellegrini da oltre 90 Paesi hanno attraversato la soglia sacra, portando nel cuore storie di resilienza e fede. In contemporanea, nella Chiesa di San Giovanni Battista dei Fiorentini, sacerdoti formati per accogliere persone con disabilità hanno celebrato il sacramento della Confessione, accompagnato da momenti di adorazione silenziosa.

Nel pomeriggio, la celebrazione giubilare nella Basilica di San Paolo fuori le Mura, presieduta da Monsignor Rino Fisichella, ha raccolto centinaia di fedeli. Tutte le celebrazioni, in pieno spirito inclusivo, sono state rese accessibili con la traduzione nella lingua dei segni italiana e internazionale.

Testimonianze dal mondo

Martedì 29 aprile, Piazza San Pietro ha ospitato una catechesi speciale di Mons. Fisichella, seguita da alcune testimonianze toccanti. In platea, pellegrini da tutto il mondo: 500 dagli Stati Uniti, 260 dalla Polonia, 215 dalla Spagna, 160 dal Messico, 140 dal Canada, 90 dall’Argentina, 70 dal Brasile. Ma anche delegazioni dall’India, dall’Indonesia, dal Congo, dalla Nigeria, dalla Cina, dall’Australia.

Lungo Via della Conciliazione, gli stand di “Le vie della speranza” hanno raccontato storie di quotidiana trasformazione. Ogni tenda era un microcosmo: dalle scuole audiofonetiche alle strategie di comunicazione per chi non parla, dai laboratori sportivi a quelli musicali. Un mosaico di iniziative per restituire voce e visibilità a chi troppo spesso viene lasciato ai margini.

Condivisione, diritti e futuro

“Due giorni di incontri, riflessioni e vita condivisa per parlare di famiglia, diritti, lavoro, servizi e nuove tecnologie”, ha dichiarato il Ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli, presente agli eventi istituzionali del Giubileo delle persone con disabilità. In una nota, ha ringraziato il Vaticano, la CEI, suor Veronica Donatello e tutti coloro che hanno reso possibile il Giubileo della Disabilità, sottolineando come l’inclusione non si costruisca in un giorno, ma si alimenti ogni giorno.

Il messaggio più profondo di questo Giubileo delle persone con disabilità è forse proprio questo: che la disabilità non è un limite, ma un’opportunità per riscoprire l’essenza stessa della comunità, per imparare a vedere l’altro non per ciò che manca, ma per ciò che può donare. E in quegli ultimi giorni di aprile, Roma l’ha dimostrato con una voce forte e chiara.

Lucrezia Agliani