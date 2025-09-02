Una giudice federale di Washington, Sparkle L. Sooknanan, ha bloccato all’ultimo momento il piano dell’amministrazione Trump di deportare circa 700 minori guatemaltechi non accompagnati. Il rimpatrio di minori guatemaltechi – molti dei quali bambini -, è stato bloccato quando i giovani erano già pronti a salire sugli aerei. Dopo la decisione, resteranno negli Stati Uniti per almeno due settimane, in attesa di una sentenza definitiva.

La sospensione temporanea del rimpatrio di minori guatemaltechi apre una nuova battaglia legale sulle politiche migratorie e mette in luce i rischi di rimpatrio per ragazzi vulnerabili, esposti a violenze e povertà nel Paese d’origine.

Una decisione d’emergenza

Un giudice federale di Washington ha fermato in extremis il piano dell’amministrazione Trump di rimpatriare in Guatemala centinaia di bambini migranti non accompagnati. L’ordine di rimpatrio di minori guatemaltechi, emesso domenica, ha impedito che circa 700 minori, già imbarcati su aerei pronti al decollo, venissero deportati verso il loro Paese d’origine.

La giudice Sparkle L. Sooknanan ha stabilito che per almeno 14 giorni nessuno di loro potrà essere espulso, in attesa di una valutazione più approfondita dei singoli casi.

Gli avvocati che difendono i minori hanno contestato la legalità dell’operazione, definendola una violazione dei diritti sanciti dal Congresso per i bambini vulnerabili. Secondo i legali, il governo stava trasferendo illegalmente i minori dalla custodia dell’Office of Refugee Resettlement a quella dell’Immigration and Customs Enforcement (ICE), per caricarli su voli diretti in Guatemala senza un regolare procedimento. Questa scelta, hanno sostenuto, privava i bambini del diritto di presentare domanda di asilo o di altre forme di protezione.

L’argomento del governo

Gli avvocati dell’amministrazione hanno cercato di difendere la misura del rimpatrio di minori guatemaltechi, sostenendo che non si trattasse di deportazioni forzate, bensì di ricongiungimenti familiari su richiesta di genitori o tutori. Una tesi che, però, non ha convinto pienamente la giudice. «Ho davanti a me due versioni contrastanti», ha dichiarato Sooknanan durante l’udienza straordinaria di domenica pomeriggio, specificando che le informazioni ricevute dal governo non coincidevano con quelle fornite dagli avvocati dei minori.

Scene concitate in Texas

Mentre a Washington si discuteva in tribunale, all’aeroporto di Harlingen, in Texas, la situazione appariva tesa. Autobus di migranti arrivavano sulla pista, circondati da agenti federali e forze di sicurezza. Aerei con motori spenti erano pronti a partire, e i preparativi facevano pensare a un decollo imminente. Giornalisti e osservatori venivano tenuti a distanza dalle recinzioni, mentre centinaia di migliaia di miglia si consumava la battaglia legale che avrebbe deciso il destino dei bambini.

Molti dei minori hanno tra i 10 e i 17 anni e avevano attraversato il confine meridionale senza genitori o tutori, spesso per raggiungere parenti già residenti negli Stati Uniti. Secondo la legge, proprio per la loro condizione di vulnerabilità, avrebbero diritto a una protezione speciale e alla possibilità di vedere esaminate le loro richieste di asilo. Alcuni hanno già casi aperti nei tribunali per l’immigrazione, che rischierebbero di essere interrotti con un rimpatrio forzato.







I rischi in Guatemala

Gli avvocati dei minori hanno avvertito che un ritorno in Guatemala esporrebbe i ragazzi a gravi pericoli: abusi, sfruttamento, persecuzioni o persino torture. Lì spesso mancano sistemi di protezione adeguati e le condizioni di povertà estrema spingono molti a tentare nuovamente la migrazione. «Rimandarli indietro significa abbandonarli al loro destino», hanno dichiarato i legali del National Immigration Law Center e del Young Center for Immigrant Children’s Rights, che hanno presentato la denuncia.

Alla base dell’operazione di rimpatrio di minori guatemaltechi vi sarebbe un’intesa tra l’amministrazione Trump e il governo guatemalteco, pronta a ricevere fino a 600 bambini nel fine settimana. Secondo una lettera inviata dal senatore Ron Wyden, l’accordo avrebbe dovuto permettere i rimpatri in tempi rapidi. Le autorità di Città del Guatemala avevano confermato la disponibilità ad accogliere i minori, ma avevano sottolineato che la decisione finale spettava comunque a Washington.

Quella di Washington non è l’unica causa legale aperta. Anche in stati come Arizona e Illinois gli avvocati hanno chiesto ai giudici federali di fermare deportazioni simili, segno che il piano del governo ha già scatenato una battaglia giudiziaria su più fronti. Alcuni giudici avevano già stabilito che procedure accelerate di rimpatrio potevano violare i diritti costituzionali dei migranti, in particolare dei minori.

I precedenti e la linea dura di Trump

Il presidente Donald Trump, tornato alla Casa Bianca a gennaio, ha promesso di rafforzare drasticamente i controlli migratori e di aumentare le espulsioni. L’iniziativa di rimpatrio di minori guatemaltechi rientra in questo quadro politico, ma rischia di diventare un precedente giudiziario importante. In passato, altri tentativi di deportazioni rapide erano stati bloccati dai tribunali proprio per la mancanza di garanzie procedurali e per la violazione del principio del giusto processo.

Per ora, i minori sono stati ricondotti nei centri di accoglienza dell’Office of Refugee Resettlement, dove resteranno fino alla prossima udienza. Alcuni vivono in rifugi statali, altri sono ospitati da famiglie affidatarie, in attesa di una decisione definitiva. Le organizzazioni che li difendono continuano a chiedere che venga garantito il loro diritto a presentare richieste di protezione e che non vengano trattati come semplici numeri di una politica migratoria.

Lucrezia Agliani