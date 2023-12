Nel mondo digitale, l’influenza dei social media si intreccia spesso con le drammatiche realtà umane, delineando una storia che oscilla tra il trionfo del successo e l’amaro sapore dell’intolleranza. Giuliana Florio, figura celebre per aver introdotto nel tessuto italiano i popolari live NPC di TikTok, si ritrova al centro di un turbinio emotivo che ha scosso le fondamenta della sua esistenza online e offline.

In Italia, la giovane influencer Giuliana Florio è diventata una figura celebre per aver introdotto nel paese i popolari live NPC di TikTok. La sua rapidissima ascesa sui social media l’ha portata a conquistare quasi 600.000 seguaci in poco più di due mesi, evidenziando un forte sostegno da parte del pubblico. Tuttavia, pochi giorni fa, Giuliana ha condiviso un video commovente in cui appariva visibilmente scossa e in lacrime, manifestando un profondo turbamento per un evento che l’ha profondamente colpita.

“Nella realtà italiana, mi sento ridotta a questo“, esordisce Giuliana Florio nel video, visibilmente addolorata. “È un grido sincero perché dopo soli 48 ore dal mio arrivo in questo paese […] devo dire che quanto vissuto è qualcosa di inaudito, assolutamente inaudito. Chiunque giustifichi comportamenti del genere è un criminale. Questa situazione mi ferisce profondamente perché desidererei che le cose fossero diverse, e invece no. Credevo di essere io il problema, ma adesso capisco che non è così. Ogni volta che torno qui, vedo e subisco questa realtà sempre più crudelmente.”

Uno dei motivi per cui i giovani scappano dall’Italia è rappresentato dalla cattiveria, dall’astio e dal disprezzo delle persone insoddisfatte che sembrano vivere solo per denigrare chi invece ha successo. Giuliana Florio, nota per i suoi contenuti NPC su TikTok, fa parte di questo scenario.

Da tempo vive e lavora ad Amsterdam, un luogo che le offre l’opportunità di interagire con individui provenienti da tutto il mondo. È laureata, poliglotta e ha saputo capitalizzare su un trend di successo in America, portandolo per prima ai suoi follower italiani e ottenendo guadagni significativi.

Al di là delle opinioni su ciò che condivide, sorge spontanea una domanda: in che modo può nuocere agli altri? Cosa toglie agli altri? È forse colpevole solo perché ha trovato un modo per guadagnare?

Indipendentemente dal giudizio sui suoi contenuti, la questione cruciale resta: è umano spingere una persona al limite solo perché ha seguito un trend e ha ottenuto successo? Giuliana, durante la sua breve visita in Italia per lavoro, ha raccontato di essere stata trattata duramente da alcuni concittadini, quasi relegata a un ruolo di emarginata solo perché è “la ragazza NPC“.

Questo clima di cattiveria diffusa, di disprezzo e di ostilità in Italia è inaccettabile e non umano. Non è giusto ridurre qualcuno alle lacrime solo perché è riuscito a capitalizzare su un trend e a ottenere dei guadagni. La nostra società non dovrebbe consentire né giustificare questo comportamento spregevole.