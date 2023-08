Giuramenti suggestivi e sfide politiche: la prima sessione del Congresso spagnolo

La recente inaugurazione della legislatura durante la prima sessione del Congresso spagnolo ha presentato uno spettacolo di giuramenti audaci e dichiarazioni politiche uniche da parte dei deputati neo-eletti. In un’atmosfera solenne, i membri della Camera hanno scelto di esprimere le loro inclinazioni culturali e le posizioni politiche più forti, trasformando il momento in un affascinante spettacolo di espressione democratica.

Il palcoscenico politico spagnolo ha assistito a un’apertura di legislatura fuori dagli schemi, con i deputati che hanno dato libero sfogo alla loro fantasia e inclinazioni culturali durante la prima sessione del Congresso. La cerimonia, che ha segnato l’inizio di una nuova legislatura dopo le elezioni di luglio, è stata caratterizzata da giuramenti insoliti e creativi, con i nuovi deputati che hanno cercato di enfatizzare le loro posizioni su questioni scottanti come l’autonomia delle regioni o i diritti umani.

Le affermazioni pronunciate dai deputati hanno spaziato dall’uso di citazioni di cantautori a impegni per cause importanti, come gli esuli politici o l’ambiente. Alcuni hanno citato slogan indipendentisti, mentre altri hanno richiamato momenti storici significativi, come le “13 rose” – le donne innocenti condannate a morte durante il franchismo. L’originale “sì, lo giuro” o “sì, lo prometto” sulla Costituzione è stato arricchito da dichiarazioni che riflettono le inclinazioni politiche e sociali dei deputati.

Tutto ciò è stato possibile grazie alla neoeletta presidente socialista della Camera, Francina Armengol, che ha permesso una certa flessibilità nel giuramento dei deputati. Questa apertura ha suscitato alcune polemiche, con alcuni esponenti dell’opposizione che hanno sottolineato come l’uso di linguaggi diversi e slogan politici abbia minato il significato e la solennità dei giuramenti.

Un elemento particolarmente dibattuto è stato l’ammissione di lingue locali nei giuramenti, che ha alimentato polemiche sulla corretta interpretazione delle dichiarazioni e delle intenzioni dei deputati. La varietà di linguaggi utilizzati, tra cui catalano, basco o galiziano, ha contribuito, per la critica, a rendere la cerimonia un vero e proprio “cabaret-politico”.

L’apertura dei deputati nel giurare su questioni che vanno oltre il classico rispetto della Costituzione riflette i tempi di cambiamento in Spagna. Mentre nel passato i giuramenti erano più formali e istituzionali, oggi i deputati hanno cercato di esprimere le proprie convinzioni personali e politiche attraverso queste dichiarazioni.

L’apertura alla creatività e all’espressione individuale durante la cerimonia di giuramento nel Congreso spagnolo riflette l’evoluzione della politica e della società, con i deputati che cercano di comunicare in modo distintivo e personale le loro visioni e i loro impegni per il futuro del paese.