“Il primo ministro italiano piega le regole con la domanda di lavoro”: è questo il titolo con cui la testata Politico.eu apre la sua inchiesta; un’ennesima polemica sulla maggioranza di governo in queste ore, dopo quella su vaccini, ILVA e la sentenza sui fondi della Lega.

Secondo la testata belga, l’attuale Presidente del Consiglio dei Ministri italiano, Giuseppe Conte, lunedì prossimo sosterrà un esame di inglese legale, insieme ad altri tre candidati per concorrere alla prestigiosa cattedra dell’Università La Sapienza di Roma, lasciata vuota da Guido Alpa, mentore e socio di lunga data del Premier.

Se l’indiscrezione fosse confermata, sarebbe una chiara violazione del conflitto di interessi: lo dice una legge del 2010, che proibisce la partecipazione ai concorsi a persone che potrebbero trovarsi in conflitto di interessi. In questo caso l’incandidabilità del premier Conte deriva dalla posizione che ricopre nel governo, che non può ottenere la cattedra in una pubblica amministrazione finanziata direttamente dal governo di cui il diretto interessato ne è il capo.

La candidatura di Giuseppe Conte alla cattedra universitaria della Sapienza risale allo scorso febbraio, prima che ricoprisse il ruolo di capo del Governo, ma Conte non ha mai ritirato la sua designazione. Secondo due persone, lasciate anonime da Politico.eu, vicine alla Sapienza di Roma, in caso della conquista della cattedra, Giuseppe Conte prenderà un congedo non retribuito per la durata del suo mandato di primo ministro e la posizione sarà temporaneamente occupata da un professore della Sapienza già esistente.

Non è la prima volta che esponenti del governo possiedono una cattedra alla nota università romana: i precedenti risalgono agli anni 90 con gli ex ministri Vincenzo Visco e Oliviero Diliberto, ma all’epoca si trattava solo di una presunta immoralità, diversa dalla posizione attuale di Giuseppe Conte, che va contro la legge.

Fino ad adesso la Sapienza di Roma si è rifugiata dietro un “no comment”.

Non si sono fatte attendere le dichiarazioni delle opposizioni, in particolare dagli esponenti del Partito Democratico, che rimarcano il fatto che il Premier consideri il suo ruolo come un “secondo lavoro” o l’incapacità dell’ex Iena Dino Giarrusso nel ricoprire il ruolo di osservatore sui concorsi universitari truccati.

