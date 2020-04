Giuseppe Conte e TV di Stato: uso personalistico?

Una nota conclusiva va destinata a, che stimo moltissimo ma che stavolta ha fatto un enorme scivolone. L’editore di Open e Direttore del TG La7 dice che se avesse conosciuto il contenuto del discorso nella parte in cui Conte si è rivolto alle opposizioni “facendo un uso personalistico” della conferenza stampa (ma un presidente del consiglio se non parla per sé e per il suo governo, quando sia accusato di alto tradimento, per chi parla?) non lo avrebbe mandato in onda , vorrei chiedere: ma