Giuseppe Graviano rivela: “Incontrai Berlusconi mentre ero latitante”

L’INTERROGATORIO

Interrogato in videoconferenza dal procuratore aggiunto Giuseppe Lombardo, il boss ha iniziato la sua deposizione parlando di come sarebbero nati i rapporti tra la sua famiglia e quella dell’ex presidente del consiglio:

Negli anni Settanta, mio nonno materno, Filippo Quartanaro, era un commerciante ortofrutticolo abbastanza ricco. Venne invitato a investire soldi al nord, mentre era in contatto con Silvio Berlusconi. Mio nonno mi disse che era in società con queste persone e mi invitò a partecipare, pur specificando che mio padre non voleva. Io e mio cugino Salvo abbiamo chiesto un consiglio a Giuseppe e Michele Greco. Mi dissero che qualcuno doveva portare avanti questa situazione e allora abbiamo detto sì e siamo partiti per Milano.