La Corte europea dei diritti dell’uomo (CEDU) ha emesso una sentenza che mette in discussione il rigido regime del 41-bis, applicato in Italia ai detenuti accusati di reati di mafia e terrorismo. Al centro della decisione, il caso di Giuseppe Morabito, ex boss della ’ndrangheta, noto come “u Tiradrittu”. La detenzione di Giuseppe Morabito al 41bis è dovuta alla condanna per il suo ruolo di vertice nella criminalità organizzata calabrese. Arrestato nel 2004, Morabito è stato sottoposto per oltre vent’anni al carcere duro, nonostante il progressivo e documentato decadimento delle sue condizioni di salute. Ad oggi infatti, il boss mafioso ha 90 anni ed è detenuto nel carcere di Opera di Milano, dove è gli è stata diagnosticata la malattia dell’Alzheimer.

Declino cognitivo e isolamento: una situazione insostenibile

Morabito, oggi 90enne, è affetto da patologie gravi: Alzheimer, demenza senile, infezioni ricorrenti, cardiopatia e altre complicazioni. Le perizie mediche più recenti, tra cui quelle indipendenti presentate alla Corte di Strasburgo, delineano un quadro clinico critico: perdita di memoria, disorientamento temporale, incapacità di seguire le udienze e un deterioramento mentale incompatibile con il regime di isolamento.

Secondo la sentenza della CEDU, il mantenimento di Giuseppe Morabito al 41bis in queste condizioni costituisce una violazione dell’articolo 3 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, che vieta “trattamenti inumani o degradanti”. Il carcere duro, in questo caso, ha smesso di essere una misura di sicurezza per diventare una pena aggiuntiva, non giustificata dallo stato attuale del detenuto.

Il giudizio della CEDU: “Nessun pericolo concreto”

I giudici di Strasburgo, con sei voti favorevoli e uno contrario, hanno stabilito che l’Italia non ha fornito prove sufficienti per dimostrare che Morabito, nelle sue attuali condizioni, potesse ancora rappresentare un pericolo concreto per la società o mantenere contatti con l’organizzazione criminale da cui proviene. La revoca temporanea del 41-bis nel maggio 2023, in seguito a un’operazione urgente, non è bastata: il regime è stato ripristinato a novembre dello stesso anno.

Per la Corte, il rinnovo automatico delle misure restrittive di Giuseppe Morabito al 41bis, senza una valutazione aggiornata e individualizzata, è incompatibile con il rispetto della dignità umana. Il principio alla base del carcere duro — impedire comunicazioni con l’esterno — non può prescindere da un’analisi costante della reale pericolosità del detenuto.







Tra rigidità giuridica e umanità dimenticata

I tribunali italiani hanno più volte respinto le richieste di attenuazione del regime carcerario avanzate da Morabito, basandosi sulle valutazioni dei medici penitenziari interni, secondo cui l’uomo sarebbe stato ancora in grado di badare a sé stesso. Tuttavia, referti medici indipendenti parlano di un soggetto confuso, con capacità cognitive gravemente compromesse, incapace persino di comprendere le conseguenze delle sue azioni.

A riprova di ciò, il Tribunale di Milano ha assolto Morabito nel 2022 per aggressione a un agente penitenziario, riconoscendone l’infermità mentale. Altri procedimenti a suo carico per episodi avvenuti in carcere sono stati archiviati per gli stessi motivi.

Un precedente inquietante: la CEDU condanna l’Italia anche per il caso Provenzano

La condanna dell’Italia nel caso Morabito non è un unicum. Già nel 2018, la CEDU aveva richiamato il nostro Paese per il rinnovo del 41bis a Bernardo Provenzano, boss di Cosa Nostra, pochi mesi prima della sua morte. Anche in quel caso, si contestava l’assenza di un riesame concreto delle condizioni del detenuto, ridotto a uno stato vegetativo.

Questi casi sollevano un interrogativo pressante: può un sistema giuridico ignorare lo stato di salute mentale e fisica di un individuo in nome della sicurezza pubblica, anche quando quella sicurezza non è più minacciata?

La decisione della Corte europea dei diritti dell’uomo rappresenta un richiamo forte e chiaro: anche il peggior criminale ha diritto a cure dignitose e a un trattamento umano. Se lo Stato di diritto perde la capacità di distinguere tra giustizia e vendetta, anche il suo stesso principio di civiltà ne esce indebolito. Il caso Morabito non mette in discussione l’utilità del 41-bis in sé, ma sollecita un uso più responsabile, calibrato e conforme ai valori fondamentali della democrazia.

Lucrezia Agliani