Nel silenzio profondo della costellazione dei Gemelli, a poco più di 18 anni luce dal nostro Sistema Solare, un piccolo punto luminoso ha catturato l’attenzione della comunità scientifica internazionale. Si tratta di GJ 251 c, un pianeta extrasolare che, per massa, dimensioni e distanza dalla propria stella, presenta caratteristiche che lo rendono un candidato interessante nella lunga e complessa caccia a mondi potenzialmente abitabili. La scoperta è frutto di oltre vent’anni di osservazioni astronomiche, raccolte con strumenti e telescopi dislocati in diversi continenti, e coordinata da un team di ricercatori della Penn State University.

Un lungo cammino di osservazioni e dati

Il risultato non è frutto del caso, bensì di un paziente lavoro di accumulo e analisi di dati che copre più di due decenni. Gli astronomi hanno utilizzato metodologie combinate — tra cui la velocità radiale e il monitoraggio di minuscole oscillazioni nella luce stellare — per individuare l’esistenza del pianeta. GJ 251, la stella madre, è una nana rossa di piccola massa e bassa luminosità, una delle tipologie stellari più comuni nella nostra galassia.

Proprio le caratteristiche di questa stella rendono l’analisi particolarmente complessa: le nane rosse, pur essendo longeve e stabili, sono soggette a improvvisi brillamenti e variazioni di attività magnetica che possono alterare le misurazioni. Tuttavia, l’accuratezza dei nuovi strumenti e la persistenza dei ricercatori hanno permesso di distinguere i segnali di un vero pianeta da quelli generati dalla stella stessa.

Le caratteristiche di GJ 251 c

Secondo le prime stime, GJ 251 c avrebbe una massa pari a circa quattro volte quella della Terra. Questa misura colloca l’esopianeta nella categoria delle cosiddette super Terre, corpi rocciosi più grandi del nostro pianeta ma più piccoli dei giganti gassosi come Nettuno.

Il pianeta orbita attorno alla sua stella a una distanza tale da collocarlo — almeno teoricamente — nella zona abitabile, cioè quella regione in cui la temperatura permette la presenza di acqua liquida sulla superficie. L’atmosfera, se esistente, giocherebbe un ruolo fondamentale nel determinare le effettive condizioni di abitabilità: senza di essa, la superficie potrebbe essere arida e inospitale; con una composizione simile a quella terrestre, invece, si potrebbero creare ambienti più temperati.

L’importanza della scoperta nel contesto astrobiologico

Negli ultimi anni, le missioni spaziali e i programmi di osservazione terrestri hanno individuato centinaia di pianeti di dimensioni terrestri orbitanti attorno a stelle relativamente vicine. Tuttavia, solo una piccola parte di questi sembra avere parametri compatibili con l’abitabilità.

Nel caso di GJ 251 c, la combinazione di massa, distanza e tipo di stella offre un terreno fertile per studi futuri. Gli scienziati sperano che telescopi di nuova generazione — come il James Webb Space Telescope e il futuro Extremely Large Telescope dell’ESO — possano analizzare la composizione atmosferica del pianeta, qualora sia possibile osservarne il transito. La presenza di gas come ossigeno, metano o anidride carbonica potrebbe fornire indizi preziosi sulla possibilità di processi biologici.







La stella madre: una nana rossa “tranquilla”

Un elemento che rende particolarmente interessante il sistema GJ 251 è la relativa stabilità della sua stella. Le nane rosse sono notoriamente soggette a violente eruzioni che possono compromettere la sopravvivenza di eventuali atmosfere planetarie. Tuttavia, GJ 251 sembra mostrare una bassa attività magnetica, riducendo il rischio di radiazioni intense e condizioni estreme per un eventuale pianeta orbitante nella sua fascia abitabile.

Questo fattore, unito alla distanza ottimale dell’orbita di GJ 251 c, rafforza l’ipotesi che il pianeta possa conservare un’atmosfera stabile nel tempo, condizione indispensabile per la comparsa di forme di vita complesse.

Tecniche di scoperta

Il lavoro del team internazionale è un esempio di come la collaborazione tra osservatori terrestri e università stia rivoluzionando la ricerca di esopianeti. Per GJ 251 c, gli studiosi hanno utilizzato i dati raccolti da una rete di telescopi che include il Keck Observatory alle Hawaii, il Calar Alto Observatory in Spagna e l’osservatorio di Lick in California.

Attraverso la misura della velocità radiale — ovvero le minuscole variazioni nel movimento della stella dovute all’attrazione gravitazionale del pianeta — gli astronomi hanno potuto stimare la massa minima di GJ 251 c. Questa tecnica, affinata negli ultimi decenni, è una delle più affidabili per identificare pianeti non transitanti, cioè che non passano direttamente davanti alla loro stella dal nostro punto di vista.

Benché il pianeta si trovi “solo” a 18,2 anni luce, la distanza rimane enorme per le attuali capacità tecnologiche dell’umanità. Anche le missioni spaziali più avanzate impiegherebbero decine di migliaia di anni per raggiungere un sistema così lontano. Tuttavia, la vicinanza relativa di GJ 251 c rispetto ad altri mondi noti lo rende un obiettivo privilegiato per future osservazioni spettroscopiche e per l’elaborazione di modelli climatici avanzati.

Ogni nuovo pianeta individuato nella fascia abitabile contribuisce a migliorare la nostra comprensione delle condizioni che rendono un mondo adatto alla vita. In tal senso, GJ 251 c non è soltanto una scoperta astronomica, ma anche un punto di partenza per riflessioni più ampie sulla diversità dei sistemi planetari e sull’unicità della Terra.

Il contributo della Penn State University e del team internazionale

La ricerca, coordinata dalla Penn State University, ha coinvolto studiosi provenienti da diversi Paesi, dimostrando come la scienza moderna sia un’impresa collettiva. Il gruppo ha combinato competenze in astrofisica, spettroscopia e modellazione numerica per estrarre dai dati segnali estremamente deboli, spesso sepolti nel rumore di fondo generato dalla stella.

I risultati sono stati poi sottoposti a una rigorosa revisione interna e indipendente, un passaggio fondamentale per evitare interpretazioni errate o falsi positivi. Secondo gli autori dello studio, ulteriori osservazioni nei prossimi anni saranno necessarie per definire con maggiore precisione i parametri orbitali del pianeta e verificare se nel sistema possano esistere altri corpi più piccoli, magari di dimensioni terrestri.

GJ 251 c e la prospettiva di una “nuova Terra”

Il fascino che suscita la scoperta di un pianeta come GJ 251 c deriva dalla nostra costante ricerca di un “altrove” abitabile. Ogni volta che la scienza individua un mondo simile alla Terra, l’immaginario collettivo si riaccende: potrebbe esserci vita là fuori? E, se sì, in quale forma?

