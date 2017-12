Glasgow smile. Il sorriso inciso dal cinema alla realtà

“Why so serious?“

Chi non ricorda le celebri parole di Joker a proposito del suo Glasgow smile? Una frase entrata come un mantra nell’immaginario collettivo. E l’associazione con il viso del personaggio magistralmente interpretato da Heath Ledger ne Il cavaliere oscuro di Christopher Nolan è presto fatta.









Le due cicatrici ai lati della bocca di Joker conferiscono al personaggio un’espressione tra il sorriso e la pazzia. Un Glasgow smile cinematografico che si rifà ad una pratica reale.

La storia del Glasgow smile

La pratica sembra abbia avuto origine nella città di Glasgow, in Scozia. Divenne presto molto popolare tra le gang inglesi degli anni Venti come sfregio rituale. Pare sia praticato anche dai Chelsea Headhunters, un gruppo di hooligan con la passione per la violenza e politicamente orientato all’estrema destra.

Il Glasgow smile è conosciuto anche come Chelsea smile o Cheshire grin. Il gatto del Cheshire, lo Stregatto inventato da Lewis Carrol, infatti, ha un sorriso che ricorda le cicatrici lasciate dal Glasgow smile. Si tratta di una ferita causata da tagli che vanno dai lati della bocca verso le orecchie. La ferita viene inflitta con un pezzo di vetro o un coltello e la cicatrice che lascia assomiglia ad un sorriso, da qui il nome.

Il Glasgow smile nella cinematografia…

Questo particolare sorriso caratterizza il viso di molti personaggi protagonisti di film e serie tv.

Da Ichi the killer film giapponese del 2001 diretto da Takashi Miike a L’Apollonide – Souvenirs de la Maison Close del 2011 scritto e diretto da Bertrand Bonello.

Passando per Hooligans film del 2005 diretto dalla regista Lexi Alexander e Il labirinto del Fauno scritto e diretto dal visionario Guillermo del Toro nel 2006.

Ancora nel tormentato Balada triste de trompeta del 2010 diretto dal bilbaíno Álex de la Iglesia. Nel film il protagonista Sergio resta sfregiato dal Glasgow smile.

Fino alle molte serie televisive che citano questa pratica. Tra queste ricordiamo Sons of Anarchy, Hannibal e American Horror Story. Sono molti, dunque, i personaggi del cinema e della televisione dal viso sfigurato dalla pratica del Glasgow smile.









… e nella realtà

Nell’indimenticabile Braveheart, colossal diretto da Mel Gibson nel 1995, il personaggio di Morrison, interpretato da Tommy Flanagan, ha delle cicatrici ai lati della bocca. Questa volta però non si tratta di trucco cinematografico, il Glasgow smile di Flanagan è reale. L’attore britannico, infatti, fu vittima di una brutale aggressione all’uscita da un club scozzese in cui lavorava come DJ. Le cicatrici sul suo viso sono il segno di quella sventurata esperienza.









La triste vicenda della Dalia Nera

Si ispira ad una storia vera il film del 2006 diretto da Brian De Palma, The Black Dahlia, tratto dall’omonimo romanzo di James Ellroy. Elizabeth Ann Short, tristemente nota come la Dalia Nera, fu la vittima di un noto caso irrisolto di omicidio negli Stati Uniti.

Il corpo di Elizabeth fu ritrovato il 15 gennaio 1947 in un quartiere meridionale di Los Angeles. Il cadavere era nudo, diviso in due all’altezza della vita e mutilato. Il viso segnato da un enorme Glasgow smile da orecchio ad orecchio.

Le indagini sul delitto della Dalia Nera furono le più vaste nella storia del dipartimento di polizia di Los Angeles. Coinvolsero centinai di agenti ed ispettori, i sospettati furono moltissimi e tra questi ci fu anche uno sconosciuto Orson Welles. Vennero ascoltate circa un migliaio di persone ma il colpevole non venne mai trovato.

Il delitto sconvolse Hollywood, già, perché la giovane Elizabeth vi era arrivata nell’agosto 1946. Beth aspirava a divenire un’attrice, ma ebbe solo dei ruoli in alcuni film pornografici, all’epoca illegali negli USA.

Dopo l’omicidio sul conto della giovane Short girarono molte voci. A causa di una malformazione genitale la ragazza non poteva avere rapporti sessuali. Si disse che al momento dell’autopsia i genitali risultarono normali, ma la notizia è del tutto infondata. I genitali, infatti, erano stati mutilati e gli organi interni asportati. Inoltre si è affermato che Elizabeth abbia avuto alcune relazioni saffiche, anche con Marilyn Monroe, ma non esistono prove certe.

Chiara Alla