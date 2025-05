Gli aiuti umanitari per Gaza restano bloccati, malgrado le promesse di Netanyahu. I camion faticano a entrare, e gli operatori non ricevono il via libera per la distribuzione. Questo mentre il mondo continua a sollecitare una svolta concreta. A pochi giorni dall’annuncio di una presunta apertura, la situazione sul campo resta invariata: la popolazione della Striscia continua a soffrire la fame, con accesso limitatissimo al cibo e ai beni di prima necessità. La comunità internazionale osserva con crescente preoccupazione l’evolversi di una crisi che appare ormai come un fallimento della diplomazia e dell’umanità.

Aiuti umanitari per Gaza ostacolati mentre la crisi peggiora

Nonostante il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu abbia dichiarato che l’assedio sarebbe stato rimosso, i dati e le testimonianze raccontano un’altra realtà. Martedì scorso, solo un pugno di camion è riuscito ad attraversare i varchi, ma il loro carico è rimasto inutilizzato. Agli operatori umanitari non è stato concesso di distribuire né viveri né medicinali. In sostanza, un gesto simbolico privo di efficacia sul piano pratico.

Le autorità israeliane hanno affermato di aver autorizzato l’ingresso di circa 100 camion, ma fino a ora, solo una parte minima è riuscita ad arrivare a destinazione. E anche laddove l’arrivo è stato confermato, permane il mistero sulla reale possibilità di far giungere il contenuto alle famiglie in difficoltà.

Intanto, le immagini che giungono da Gaza parlano chiaro: ospedali al collasso, bambini denutriti, intere famiglie costrette a spostarsi di continuo nel tentativo di sfuggire agli attacchi. In alcune zone, le persone sono già sopravvissute a più di dieci spostamenti forzati, senza mai trovare un vero rifugio.







Voci di dissenso

Nel contesto politico interno a Israele, le voci critiche non mancano. Una delle più forti è quella di Yair Golan, ex generale e attuale leader del partito di opposizione di centro-sinistra. Le sue parole, durissime, hanno fatto il giro del mondo. Secondo lui, lo Stato ebraico sta diventando un “paria internazionale”, simile a quanto accadde al Sudafrica durante l’epoca dell’apartheid. Le sue dichiarazioni, secondo cui Israele “uccide bambini per hobby”, hanno scatenato polemiche feroci, ma anche acceso il dibattito interno.

Netanyahu ha risposto definendo queste accuse “calunnie antisemite”, accusando Golan di diffamare l’esercito e lo Stato. Ma il leader dell’opposizione non ha fatto marcia indietro, ribadendo che l’operazione militare, pur nata da un attacco grave da parte di Hamas, si è trasformata in una guerra “moralmente corrotta”.

Le critiche, però, non arrivano solo dai vertici politici. Sul territorio, attivisti e cittadini che cercano di manifestare contro il conflitto vengono repressi con durezza. Lunedì scorso, un gruppo di manifestanti è stato arrestato nei pressi del confine con Gaza. Avevano con sé fotografie di bambini palestinesi morti sotto i bombardamenti. Dopo una notte in custodia, sono stati posti agli arresti domiciliari.

Organizzazioni miste, come Standing Together, denunciano la disparità di trattamento: mentre i manifestanti pacifici vengono puniti, coloni estremisti operano con impunità, entrando illegalmente nei territori palestinesi e organizzando conferenze pro-insediamento senza alcuna conseguenza.

Nel frattempo, i bombardamenti continuano. Martedì, nuovi attacchi aerei israeliani hanno provocato la morte di almeno 85 persone. Una famiglia è stata colpita nella propria casa; una scuola trasformata in rifugio ha subito un raid che ha ucciso almeno 22 persone, tra cui molte donne e bambini. La portata delle vittime cresce ogni giorno. Secondo i dati forniti da UN Women, sono già oltre 53.000 i morti a Gaza dall’inizio delle operazioni, più della metà civili.

Le evacuazioni forzate continuano. La città di Khan Younis, una delle più grandi della Striscia, è stata dichiarata “zona di combattimento”. Agli abitanti, stremati e affamati, è stato ordinato di lasciare ancora una volta le loro case.

Ciò che emerge, in definitiva, è un quadro tragico e complesso. Da una parte la macchina militare che non rallenta, dall’altra una popolazione stremata e isolata. E nel mezzo, promesse politiche che, almeno finora, non hanno trovato riscontro nei fatti. La crisi umanitaria prosegue, e la fame resta una delle armi più spietate in questo conflitto.

Elena Caccioppoli