Gli amici olandesi di Salvini che non vogliono dare un centesimo all’Italia

Questo tizio che vedete in foto è Greet Wilders: il Matteo Salvini olandese.

E’ il leader del PVV, che è appunto il partito sovranista omologo della Lega in Olanda.

E infatti Wilders, in Europa, è un grandissimo amico e alleato della Lega e di Matteo Salvini, tanto da essere invitato da Salvini stesso in Italia ai suoi convegni.

Bene, anzi male.

Quando ieri il premier italiano Giuseppe Conte è arrivato in Olanda per incontrare il primo ministro olandese Mark Rutte e convincerlo a non opporsi agli aiuti europei all’Italia, questo amico di Salvini si è presentato all’incontro con il cartello che vedete in foto.

Sul quale c’è scritto: “Geen cent naar Italie!”.

Ovvero: “Non daremo un centesimo all’Italia”.

Perché questi sono gli amici di Salvini e Meloni in Europa.

Partiti e leader odiano l’Italia e gli italiani e che aizzano i propri cittadini a odiare l’Italia e gli italiani.

Esattamente come in Italia i nostri partiti sovranisti aizzano i propri cittadini a odiare gli altri paesi europei e l’Europa.

E’ un gioco.

E’ il loro gioco.

Usare nei propri paesi la leva dell’odio fra i popoli per catalizzare consenso e ottenere potere e poltrone.

A costo di tradire la propria patria, a costo di allearsi con chi insulta la propria patria, a costo di disgregare l’Unione dei popoli europei e lasciare che le nazioni europee una volta divise e indebolite siano divorate dalle potenze mondiali straniere.

Questo è il sovranismo.

E questa ne è la prova.

Così mentre Conte incontra i leader europei per ottenere più aiuti per l’Italia, gli alleati dei nostri sovranisti italiani fanno di tutto per far saltare il tavolo e non dare, appunto, “nemmeno un centesimo all’Italia”.

Emilio Mola