Gli hacker mirano agli interessi degli utenti

Da anni gli hacker sfruttato i difetti hardware e software per ottenere l’accesso non autorizzato a computer e reti e rubato informazioni che hanno trovato. Come nel caso delle elezioni presidenziali degli Stati Uniti del 2016. Presumibilmente sono state truccate da hacker russi che hanno inquadrato il pensiero del popolo del paese di votare a favore di Donald Trump.

Oltretutto si sono verificati in tutte e tre le dimensioni del cyberspazio. Fisico, informativo e cognitivo. I primi due sono ben noti. La terza dimensione, tuttavia, è il un nuovo obiettivo – e più relativo. La prova di queste affermazioni può essere trovata nelle accuse federali emesse a febbraio e luglio. Secondo queste accuse, i militari russi e i loro civili sono stati coinvolti nell’influenzare le opinioni politiche degli americani. Alcuni esperti affermano che ripeteranno questo processo nelle elezioni di medio termine del 2018.

Questa visione tridimensionale del cyberspazio fu prevista dal professor Dan Kuehl della National Defence University e riteneva che l’hacking cognitivo fosse dietro l’angolo. Mentre le tradizionali attività sarebbero state utilizzate per sviluppare pensieri e percezioni del pubblico, in generale. Ne aveva previsto anche e aveva ha anche il potenziale – ora chiaro al grande pubblico. Ovvero la possibilità che questi strumenti fossero utilizzati indirizzare le percezioni e i processi mentali delle persone.

Il lavoro di un hacker

Il lavoro di un hacker è generalmente associato ai computer e si riferisce a un accesso non autorizzato. Con l’intenzione di alterare il flusso regolare del sistema. Il metodo adottato dagli hacker potrebbe variare da un’istanza all’altra. Tutte queste tecniche rientrano nelle tre dimensioni del cyberspazio. L’hacking informatico è collegato al software mentre l’hacking fisico comporta lo sfruttamento dell’hardware. Entrambi questi tipi sono piuttosto comuni e gli hacker, come sopracitato, utilizzano questi strumenti da anni.









Alcuni osservatori ritengono che l’uso degli strumenti di Internet nello spionaggio e nelle campagne di disinformazione sia una nuova forma di “guerra ibrida“. L’idea degli hacker è che si confondano le linee tra la guerra tradizionale e la guerra non convenzionale. Tuttavia, credo che questa non sia affatto una nuova forma di guerra. Piuttosto, sono le stesse vecchie strategie che sfruttano le ultime tecnologie disponibili .

Proprio come le società di marketing online utilizzano i contenuti sponsorizzati e la manipolazione dei motori di ricerca. Per distribuire informazioni distorte al pubblico. Allo stesso modo i governi utilizzano strumenti basati su Internet per perseguire i loro programmi. In altre parole, stanno hackerando un diverso tipo di sistema attraverso l’ingegneria sociale su larga scala. Le agenzie di intelligence svolgono un ruolo strumentale nello svolgere queste attività. Nonostante il fatto che sia cresciuto immensamente negli ultimi anni, ci sono molte prove che suggeriscono che è un vecchio modo di combattere le battaglie.

Vecchi obiettivi, nuove tecniche

Sun Tzu, un filosofo cinese e stratega militare, gettò le basi per questa forma di hacking facendo sapere al mondo che il modo migliore per sconfiggere un nemico. Disinformarlo o fare una propaganda contro di lui. Un ex agente del KGB ha avvertito le autorità americane nel 1984 che questo processo a lungo termine. Un processo che ha il potenziale di destabilizzare l’intero paese, non è molto lontano. Le sue stime erano abbastanza accurate.

La forza dell’hacking cognitivo può essere giudicata semplicemente dalla seguente statistica. @TEN_GOP, un gestore di Twitter per gli hacker russi, ha ottenuto più di 100.000 follower. Il meccanismo di lavoro di questa propaganda ruotava attorno a foto didascaliche e brevi grafici animati. Lo scopo principale di questa propaganda era di far arrabbiare i seguaci coinvolgendoli in messaggi e discussioni entusiasmanti. Al momento delle elezioni presidenziali del 2016 è stata osservata una dimostrazione pratica di modellamento del pensiero degli spettatori.

Mentre le idee con gli inizi online di nicchia si spostano nel tradizionale panorama dei mass media, servono a mantenere vive le polemiche sostenendo argomenti di divisione da entrambe le parti. Ad esempio, una fabbrica di troll russi ha avuto la sua manifestazioni online a favore e contro ciascuno dei principali candidati alle elezioni presidenziali del 2016. Sebbene i raduni non abbiano mai avuto luogo, il ronzio online su di loro ha contribuito a infiammare le divisioni nella società.

Spenti prima che potessero compiere quel fine. Questi astutamente miravano a sfruttare il fatto che le opinioni politiche di molti americani offuscano la loro capacità di separare i fatti dalle opinioni nelle notizie. Questi tipi di attività sono funzioni di spionaggio tradizionale. Disapprovare la discordia e poi sedersi mentre la popolazione bersaglio diventa distratta discutendo tra loro.

Combattere la disinformazione digitale è difficile

È praticamente impossibile analizzare la disinformazione digitale. Questo è il motivo per cui le persone di diversi settori della vita stanno occupando dell’hacking cognitivo. Analizzando, e contrastando, questo tipo di comportamento provocatorio può essere difficile. La Russia non è la sola. Gli Stati Uniti cercano di influenzare il pubblico straniero e le opinioni globali, anche attraverso i servizi online e radiofonici e le attività dei servizi di intelligence. E non sono solo i governi ad essere coinvolti. Ma anche aziende, gruppi di difesa e altri possono anche condurre campagne di disinformazione









Purtroppo, leggi e regolamenti sono rimedi inefficaci. Inoltre, le società di social media sono state piuttosto lente nel rispondere a questo fenomeno. Twitter ha riferito di aver sospeso più di 70 milioni di account falsi all’inizio di questa estate. Questo incluso quasi 50 account di social media come il finto Chicago Daily News.

La vera difesa avviene nel cervello

La migliore protezione contro le minacce alla dimensione cognitiva del cyberspazio dipende dalle azioni e dalle conoscenze degli utenti stessi. I cittadini razionali istruiti in modo obiettivo dovrebbero servire come fondamento di una forte società democratica. Ma quella difesa fallisce se le persone non hanno le capacità per pensare in modo critico a quello che accade ed esaminare le affermazioni di fatto prima di accettarle come vere.

Per aiutare a combattere questa tendenza, il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha intenzione di allertare il pubblico nel caso, in corso di indagini, scoprano spionaggio, hacking e disinformazione stranieri relativi alle prossime elezioni. E l’Agenzia per la sicurezza nazionale ha creato una task force per contrastare gli hacker russi dei sistemi elettorali e delle reti informatiche dei principali partiti politici.

Questi sforzi sono un buon inizio, ma la vera soluzione comincerà quando le persone cominceranno a capire di essere sottoposte a questo tipo di attacco cognitivo e che non si tratta solo di una bufala.

