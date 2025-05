Gli indifferenti non sono soltanto i protagonisti del celebre romanzo di Alberto Moravia, ma anche il simbolo di una generazione contemporanea sempre più distante dalla partecipazione politica. L’affluenza dei giovani tra i 18 e i 34 anni durante le elezioni politiche del 2023 è stata inferiore alla media nazionale.

Secondo l’Istituto Ixè, l’astensionismo in questa fascia di età si attesta intorno al 40%, mentre la media nazionale era del 36,1%. Ipsos ha rilevato un dato ancora più alto, con il 42,7% di giovani di età compresa tra i 18 e i 34 anni che si è astenuto dal voto. L’indagine condotta da Area Studi Legacoop e Ipsos ha evidenziato come l’astensionismo sia maggiormente marcato tra i giovani con una condizione socio-economica svantaggiata.

Le motivazioni principali di questa astensione sono da ricercare in una convinzione che accomuna molti giovani: il voto non può cambiare nulla, alimentando così un sentimento di sfiducia nei confronti dei partiti e dei politici attuali.

Stiamo vivendo una situazione di forte contrasto tra iperconnessione digitale e disconnessione politica. Infatti, circa il 55% dei giovani italiani dedica almeno un’ora del proprio tempo ogni giorno all’informazione politica e d’attualità, e questo rappresenta un dato superiore alla media europea. Questo dato parla chiaro: il digitale ha sostituito l’azione reale, e sono in molti a illudersi di star partecipando alla vita politica da casa tramite petizioni, condivisioni online e like, confondendo così l’attivismo digitale con l’impegno concreto.

Questo fenomeno prende il nome di “disaffezione politica”: una condizione secondo cui non si crede più che la politica possa concretamente cambiare le cose e, di conseguenza, non si riesce più a fare affidamento su un partito, praticando così il “quiet quitting”.

L’astensionismo giovanile sposta automaticamente il peso decisionale verso le fasce di età più mature, creando uno squilibrio demografico-elettorale e trasformando lentamente il nostro sistema in una gerontocrazia, cambiando così anche le priorità di chi vota. L’Italia ne è un perfetto esempio: infatti, sistematicamente, vengono tutelati maggiormente gli anziani a discapito dei giovani, che continuano ad attendere che il governo investa in loro. Nel mezzo vi è un grande paradosso temporale: di fatti, le decisioni vengono prese da chi, un domani, non ne subirà le conseguenze a lungo termine, e i giovani rimangono spettatori passivi, bloccati nella loro indifferenza.







Le decisioni politiche si orientano verso le esigenze di chi vota; se i giovani non fanno sentire la loro voce, continueranno ad alimentare lo stesso circolo vizioso in cui non si sentono coinvolti dalle istituzioni.

Spesso, la causa risiede nel semplice fatto che ci sentiamo esclusi e ignorati dal sistema stesso. Oltre a trattarsi di un vero e proprio fenomeno sociale, si tratta di vera e propria indifferenza, e questa ha sempre un costo: abbiamo smesso di partecipare alla vita politica, ma abbiamo anche iniziato ad accettarne, con indifferenza, le sue conseguenze. Di questo ci parla anche Alberto Moravia attraverso il personaggio di Michele, nel romanzo Gli indifferenti. Michele rappresenta il perfetto esempio dell’intellettuale borghese che si sente paralizzato dalla propria consapevolezza di indifferenza; e lui, proprio come noi, percepisce il vuoto della borghesia ma si sente impotente di fronte ad essa, non riuscendo ad agire.

Michele disprezza il sistema, ma è così isolato nella consapevolezza di vivere in un sistema che non gli appartiene, che è incapace di cambiarlo. Gli indifferenti di Alberto Moravia rappresenta una vera e propria metafora generazionale: è passata prima per un’indifferenza morale, come quella che provava Michele, e si è poi evoluta nell’indifferenza politica dei nostri giorni.

Michele ci insegna che l’indifferenza non è mai una scelta neutra, ma che è sempre un atto politico, perché scegliere di non scegliere è pur sempre una scelta, che però si paga a caro prezzo: rinunciare alla possibilità di cambiare le cose, accettando passivamente ciò che gli altri scelgono per noi. Michele, proprio come noi, è consapevole del degrado morale che lo circonda, ma questa consapevolezza, piuttosto che spingerlo ad agire, lo paralizza.

Giulia Ortaggio