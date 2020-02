Gli indispensabili sensori di parcheggio

Il parcheggio è sempre una manovra delicata, per questo motivo molte automobili sono ormai dotate di sensori di prossimità, per avvertire il conducente se l’auto si avvicina troppo ad altri ostacoli. Questi dispositivi si chiamano sensori di parcheggio. Così si può parcheggiare l’auto anche in ambienti scuri o più stretti, proteggendola da eventuali danni da collisione con altri ostacoli, sia fissi che in movimento.

Nel nostro negozio online troverai vari tipi di sensori di parcheggio.

Quelli più comuni sono i sensori a ultrasuoni, poi ci sono anche i sensori elettromagnetici. Come funzionano questi sensori? Ogni sensore e mette degli impulsi acustici e misura con dei radar la distanza da eventuali ostacoli. In genere, i sensori vengono installati nel paraurti posteriore, a volte anche nel paraurti anteriore e sulle ali. Una centralina di controllo riceve i dati dei sensori e produce segnali di avvertimento visivi o acustici in base alla distanza dall’ostacolo. I segnali o i suoni diventano sempre più intensi avvicinandosi all’ostacolo. Alcuni veicoli hanno sensori di parcheggio installati di serie, ma è possibile anche montarne successivamente. Per installare sensori altra suoni, bisogna creare la sede di montaggio praticando dei fori, installare la centralina e collegare tutti i cavi.

I modelli a ultrasuoni funzionano grazie alle proprietà riflettenti dei materiali, su cui le onde sonore rimbalzano. Per cui non sono in grado di individuare oggetti fatti con materiali fonoassorbenti o che riflettono male le onde sonore. Se la superficie del sensore è sporca, i segnali emessi vengono ostacolati, quindi bisogna pulire regolarmente le superfici dei sensori, eliminando sporcizia o ghiaccio, per avere la certezza che funzionino correttamente.

Per quanto riguarda i sensori elettromagnetici, non bisogna fare alcun foro nel paraurti. Si tratta di modelli che si installano più discretamente, perché l’elemento operativo principale è un’antenna, un sensore con nastro adesivo in alluminio che si monta sul lato interno del paraurti. Questi modelli possono individuare pedoni, veicoli, marciapiedi, pareti e altri ostacoli. I sensori di parcheggio montati nella parte posteriore del veicolo si attivano automaticamente solo quando si inserisce la retromarcia. I sensori montati nell’anteriore, si possono attivare manualmente o automaticamente, quando il veicolo marcia entro una determinata velocità. È sempre meglio non fidarsi ciecamente dei sensori, si tratta solo di sistemi di assistenza alla guida, sono molto utili, ma è sempre meglio dare un’occhiata intorno al veicolo, soprattutto nei punti ciechi.

Ricambi auto che puoi trovare nel negozio online Espertoautoricambi.it