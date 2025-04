Gli investimenti spaziali dell’UE stanno diventando sempre più centrali nelle strategie di sicurezza e sviluppo tecnologico del continente. Alla luce dei recenti cambiamenti geopolitici, tra cui il ritorno di Donald Trump alla presidenza degli Stati Uniti, i leader europei stanno rivalutando la loro dipendenza da Washington. Gli investimenti spaziali dell’UE, infatti, sono visti come un passo essenziale verso una maggiore autosufficienza strategica. In questo scenario, si fa sempre più pressante la necessità di rafforzare la presenza europea nello spazio, un settore destinato a crescere rapidamente nei prossimi anni.

Come gli investimenti spaziali dell’UE possono ridurre la dipendenza dalle infrastrutture americane

Josef Aschbacher, direttore generale dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA), ha sottolineato come la crescente instabilità globale renda imprescindibile per l’Europa il potenziamento delle proprie capacità spaziali. In un’intervista, ha evidenziato come i progetti scientifici e tecnologici legati allo spazio non siano più solo una questione di esplorazione, ma anche di autonomia politica ed economica. L’Europa si trova a un bivio: investire massicciamente ora o rischiare di rimanere indietro in una corsa globale che coinvolge non solo stati sovrani, ma anche colossi privati come SpaceX.

La nuova corsa allo spazio coinvolge una vasta gamma di settori: osservazione terrestre, telecomunicazioni, turismo spaziale e, inevitabilmente, applicazioni militari. Il valore di questo mercato è stimato intorno ai mille miliardi di dollari, una cifra paragonabile all’industria aeronautica odierna. Non sorprende, quindi, che l’Europa stia cercando di posizionarsi in modo competitivo, anche per ridurre la propria dipendenza dalle infrastrutture americane.

Uno dei nodi più critici è rappresentato dalla cooperazione con la NASA, che negli ultimi decenni è stata un pilastro per l’ESA in progetti ambiziosi come il telescopio James Webb e il programma Artemis per il ritorno sulla Luna. Tuttavia, i probabili tagli al bilancio della NASA sotto l’amministrazione Trump potrebbero compromettere questi legami. Per questo motivo, l’Europa sta esplorando alternative, guardando a nuove collaborazioni con paesi come India, Emirati Arabi Uniti e Australia.

Nel frattempo, la predominanza di Elon Musk nel settore spaziale, grazie ai successi di SpaceX e della rete Starlink, aggiunge un ulteriore elemento di incertezza. La rete di satelliti in orbita bassa è diventata fondamentale, soprattutto in contesti di conflitto come quello ucraino. Tuttavia, questa dipendenza tecnologica da una compagnia americana solleva interrogativi sulla sovranità europea nel settore delle comunicazioni spaziali.

L’Europa punta sulla competitività spaziale con nuovi progetti

L’ESA, consapevole della necessità di ridurre questa vulnerabilità, ha avviato progetti come il motore Prometheus e il nuovo lanciatore Ariane 6. L’obiettivo è rendere i lanci più economici e competitivi, imitando il modello di successo di SpaceX basato sui razzi riutilizzabili. Anche il settore privato europeo sta entrando in gioco, con startup come Rocket Factory Augsburg che sviluppano tecnologie promettenti.

Una possibile svolta per il continente potrebbe arrivare anche dallo sviluppo di nuovi spaceport nel Regno Unito, in particolare nelle isole Shetland. Questa espansione infrastrutturale permetterebbe all’Europa di affrancarsi dalla dipendenza esclusiva dal centro di lancio di Kourou, nella Guyana Francese, garantendo una maggiore flessibilità operativa.

Nonostante la crescente attenzione agli aspetti militari delle attività spaziali, Aschbacher insiste sull’importanza di mantenere un forte impegno nella ricerca scientifica. Investimenti come quelli nel telescopio Euclid o nei satelliti per il monitoraggio climatico sono essenziali per affrontare sfide globali come il cambiamento climatico. Il direttore dell’ESA ha paragonato l’importanza degli investimenti spaziali dell’UE a quella della ricerca medica che ha permesso la rapida creazione dei vaccini contro il Covid-19.

L’Europa sarà quindi impegnata su più fronti: garantire la propria sicurezza, preservare l’autonomia tecnologica, e continuare a investire nella scienza per il bene comune. Le decisioni che verranno prese nei prossimi mesi, in particolare durante il vertice ESA previsto per novembre, saranno fondamentali per definire il ruolo dell’Europa nello spazio per i decenni a venire.

Il rafforzamento degli investimenti spaziali dell’UE rappresenta non solo una risposta ai cambiamenti geopolitici, ma anche un’opportunità per assicurare un futuro più prospero, innovativo e indipendente per il continente.

Elena Caccioppoli