Tra i numerosi appuntamenti che segnano il cammino verso la salvaguardia del pianeta, uno dei più significativi è rappresentato dalla COP30, prevista per il novembre del 2025 in Brasile. Tuttavia, la maggior parte dei paesi sembra destinata a non rispettare la scadenza per la presentazione dei piani nazionali necessari per determinare se il mondo avrà o meno una possibilità di evitare i peggiori effetti del cambiamento climatico.

Obiettivi climatici della COP30 in bilico per il ritardo dei piani nazionali

Ogni cinque anni, sotto l’accordo di Parigi, i paesi sono tenuti a presentare i cosiddetti NDC (Contributi Determinati a livello Nazionale), piani dettagliati che definiscono gli impegni di riduzione delle emissioni di gas serra e il rafforzamento delle politiche climatiche.

Questi piani, se attuati correttamente, dovrebbero contribuire a mantenere l’aumento delle temperature globali ben al di sotto dei 2°C, possibilmente limitandolo a 1,5°C. Tuttavia, la situazione attuale è preoccupante. Con il termine per la presentazione dei piani fissato per il 10 febbraio 2025, solo pochi paesi hanno inviato le loro proposte concrete. La maggior parte dei governi sembra aver posticipato l’elaborazione di piani, rischiando di compromettere il raggiungimento degli obiettivi climatici della COP30.

Nonostante la gravità della situazione, le Nazioni Unite sembrano relativamente tranquille riguardo alla possibilità che i paesi non rispettino la scadenza. Il principale funzionario per il clima delle Nazioni Unite, Simon Stiell, ha dichiarato che, data l’importanza di questi documenti, è essenziale che i paesi prendano il tempo necessario per elaborare piani di alta qualità, piuttosto che presentare documenti frettolosi.







I rischi provenienti dal fallimento degli obiettivi climatici della COP30

Al momento, i piani nazionali attuali sono palesemente insufficienti. Le proiezioni attuali indicano che, se dovessero essere seguiti i piani esistenti, le temperature potrebbero aumentare tra i 2,6°C e i 2,8°C entro la fine del secolo.

Un aumento di tale entità avrebbe conseguenze catastrofiche per l’ambiente, la biodiversità e per le comunità più vulnerabili, specialmente quelle dei paesi in via di sviluppo. Il mondo deve ridurre le emissioni di carbonio di circa la metà entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990 per avere la possibilità di raggiungere l’obiettivo di 1,5°C. Ma con l’approccio attuale, raggiungere gli obiettivi climatici della COP30 sembra sempre più difficile.

I paesi più poveri, che sono spesso i più colpiti dai cambiamenti climatici, stanno facendo sentire la loro voce, chiedendo azioni più rapide da parte dei paesi sviluppati, in particolare quelli del G20. Questi paesi, responsabili di circa l’80% delle emissioni globali, devono dimostrare un impegno serio verso la riduzione delle emissioni e l’abbandono progressivo dei combustibili fossili.

Il peso della Cina e degli Stati Uniti sugli obiettivi climatici della COP30

In questo scenario, due paesi sono particolarmente sotto osservazione: la Cina, che è il più grande emettitore di gas serra al mondo, e gli Stati Uniti, che hanno un impatto significativo sulle politiche climatiche globali, soprattutto con l’amministrazione Trump.

Nonostante la Cina abbia investito ingenti risorse nelle energie rinnovabili e continui a far crescere la sua capacità di produzione di energia pulita, le sue emissioni sono ancora in aumento, sebbene a un ritmo rallentato. Gli obiettivi climatici della COP30, quindi, dipenderanno in larga misura dalle scelte politiche della Cina, che potrebbe essere chiamata a raggiungere il picco delle sue emissioni nel 2025 e ridurle di un terzo entro il 2035.

La situazione negli Stati Uniti è complicata dalla politica interna. L’amministrazione Trump ha ritirato il paese dall’accordo di Parigi e ha intrapreso una guerra commerciale che potrebbe compromettere ulteriormente la cooperazione internazionale.

Anche l’Unione Europea si trova oggi in una fase di stallo. Con le difficoltà politiche interne, i paesi europei stanno faticando a trovare un accordo sui propri NDC. Anche l’India è alle prese con una lobby del carbone molto potente e con un governo che chiede maggiore giustizia climatica per i paesi in via di sviluppo. Sebbene stia facendo progressi significativi nelle energie rinnovabili, la questione delle emissioni è ancora un punto critico.

Uno degli aspetti più importanti degli obiettivi climatici della COP30 riguarda anche il controllo del metano, che è molto più potente del carbonio nel trattenere il calore nell’atmosfera. L’abbattimento delle emissioni di metano potrebbe portare a una riduzione significativa del riscaldamento globale, evitando un aumento di 0,25°C entro il 2030. Gli esperti chiedono che ogni paese includa misure per ridurre le emissioni di metano nei propri NDC, considerando questo come una priorità urgente.

Elena Caccioppoli