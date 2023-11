Gli scienziati giapponesi lanciano l’allarme sulle microplastiche nelle nuvole

Le microplastiche rappresentano ora una minaccia non solo per l’ambiente ma anche per il nostro clima. La loro capacità di infiltrarsi in così tanti aspetti del nostro pianeta, dall’aria alle nuvole, è una chiara testimonianza dell’urgenza di affrontare questa crisi in modo completo e determinato. Solo attraverso la ricerca scientifica e la consapevolezza pubblica possiamo sperare di proteggere il nostro pianeta e il suo delicato equilibrio climatico da questa minaccia invisibile ma devastante.

