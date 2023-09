Gli Stati USA non soddisfano gli standard minimi dei diritti dei bambini definiti dall’ONU

Negli Stati Uniti, una preoccupante realtà viene messa in luce da un recente rapporto di Human Rights Watch: gli USA non soddisfano gli standard minimi dei diritti dei bambini, come definiti dall’ONU.

L’organizzazione per i diritti umani, Human Rights Watch (HRW), ha recentemente pubblicato un rapporto sconvolgente che getta luce sulla situazione dei diritti dei bambini negli Stati Uniti. Il rapporto, reso pubblico recentemente, sostiene che nessuno degli stati degli USA soddisfa gli standard internazionali per il rispetto dei diritti dei bambini, definendoli “ben al di sotto degli standard adottati a livello internazionale“.

Un fatto notevole e altamente critico è che gli Stati Uniti sono l’unico membro delle Nazioni Unite che non ha firmato la Convenzione sui diritti dei bambini (CDN), adottata nel novembre 1989. Questa convenzione è stata creata per proteggere i bambini dalla violenza e dallo sfruttamento e per garantire loro un ambiente favorevole allo sviluppo sano e all’educazione.

La mancanza di adesione degli Stati Uniti a questa convenzione è particolarmente sorprendente, dato che il paese si vanta di promuovere i diritti umani e la democrazia in tutto il mondo. L’assenza di firma della CDN mette in luce una contraddizione evidente tra la retorica degli USA e le loro azioni in materia di diritti dei bambini.

Tra le preoccupazioni sollevate da HRW, spiccano diverse questioni critiche. In 41 Stati degli USA, il matrimonio infantile rimane legale, un fatto allarmante dato che i bambini dovrebbero essere protetti da tali situazioni potenzialmente dannose. Inoltre, la punizione corporale da parte degli amministratori scolastici è ancora pratica in 47 Stati, mettendo in discussione il diritto di ogni bambino a un ambiente di apprendimento sicuro e non violento.

Il rapporto rileva anche che 22 Stati consentono la condanna di bambini all’ergastolo senza possibilità di rilascio condizionale, una pratica che va contro le norme internazionali sul trattamento dei minori. Inoltre, in tutti e 50 gli stati dell’Unione, i bambini lavorano in condizioni agricole pericolose, mettendo a rischio la loro salute e la loro sicurezza.

Un dato particolarmente allarmante è che gli Stati Uniti detengono il più alto tasso globale di minori in carcere, secondo i dati delle Nazioni Unite. Questo solleva gravi domande sulla giustizia minorile e sulla necessità di riforme urgenti.

HRW ha sottolineato che la protezione e l’avanzamento dei diritti dei bambini negli USA variano notevolmente da stato a stato, a causa della mancanza di una legislazione nazionale coerente sulla questione. Jo Becker, direttore di Human Rights Watch per la difesa dei diritti dei bambini, ha dichiarato che:

“gli Stati Uniti hanno una lunga strada da percorrere per allineare le loro leggi e politiche con gli standard internazionali sui diritti dei bambini, ma alcuni stati stanno facendo progressi.”

Becker ha anche sottolineato l’urgenza di adottare misure concrete per proteggere i bambini dal matrimonio infantile, dal trattamento violento, dal lavoro pericoloso e dall’ingiusta detenzione. Questo richiamo all’azione sottolinea l’importanza di affrontare le carenze attuali e di garantire un futuro migliore per i bambini negli Stati Uniti.

La situazione dei diritti dei bambini negli Stati Uniti, come descritta nel rapporto di Human Rights Watch, è profondamente preoccupante e richiede una riflessione seria da parte della società e dei decisori politici. Mentre gli USA si sforzano di essere un faro di democrazia e diritti umani nel mondo, è essenziale affrontare le sfide interne che minacciano il benessere e i diritti fondamentali dei bambini nel paese. Solo attraverso un impegno concreto e riforme legislative può essere garantito un futuro migliore per tutti i bambini americani.