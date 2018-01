I glutei alti, si sa, sono forse l’obiettivo più agognato dalle donne, molte di loro però non riescono a raggiungere concretamente l’ipertrofia nonostante allenamenti massacranti, ore trascorse in palestra e migliaia di camicie sudate. Perché il risultato non arriva? Dov’è l’errore?

Com’è fatto il gluteo

Parlare di gluteo al singolare è errato, infatti quello che volgarmente chiamiamo “sedere” è composto in effetti da tre muscoli rispettivamente: grande gluteo, medio gluteo e piccolo gluteo. Stiamo già parlando di tre muscoli e non di uno soltanto ma non basta, bisogna precisare dell’altro. Quando parliamo di gluteo ci stiamo riferendo ad uno dei distretti muscolari più grandi, forti e resistenti del corpo. Un muscolo di tale potenza, potenzialità e grandezza non può essere certamente stimolato ed allenato senza adoperare un carico consistente o una determinata resistenza.

E se faccio tanti squat?

Di certo lo squat rientra tra gli esercizi più utilizzati ed eseguiti quando si mira all’ipertrofia del gluteo ma nella maggior parte dei casi lo squat non basta. Innanzitutto lo squat non è l’unico esercizio utile per i glutei, non è un esercizio dedicato ai glutei e non è neppure il più efficace. Allenare i glutei può sembrare difficile ma non lo è se si conosce la strada giusta per farlo. Se si vuole allenare il gluteo la scelta di esercizi è ampissima: hip thrust, stacchi rumeni, stacchi sumo, step up, bulgarian squat, affondi in tutte le modalità, insomma, non è il caso di limitare la scelta e le possibilità ad un unico esercizio.









Eseguo tutti gli esercizi ma non miglioro.

Una condizione molto diffusa è quella di chi si allena eseguendo tutti gli esercizi sopracitati ma non ottiene risultati, non cambia il proprio aspetto neanche a distanza di mesi. Questo tipo di situazione si verifica spesso e non è difficile da spiegare: eseguire tutti gli esercizi dedicati ad un muscolo o ad un distretto muscolare non basta per ottenere un sedere da urlo. Al mondo esistono i personal trainer e gli istruttori, vi siete mai chiesti come mai? Eseguire uno o più esercizi non basta se non vengono eseguiti con un metodo, una programmazione, una periodizzazione adatti e adattabili all’individuo.

Domenica Lupia