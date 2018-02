Gobee, colosso di bike sharing, lascia l’Italia: “Troppi vandali”

L’azienda cinese di bike sharing Gobee, fondata nel 2017 a Hong Kong, con l’intento di creare il miglior sistema di bike sharing a flusso libero al mondo, lascia ufficialmente l’Italia a partire da domani 15 febbraio.

ll colosso aveva già abbandonato nei mesi scorsi anche Bruxelles e le città francesi di Lille e Reims.

In una mail inviata agli utenti spiega la motivazione che hanno condotto a questa decisione:

Nelle ultime settimane i danni alla nostra flotta di biciclette hanno raggiunto limiti che non possiamo più contenere con le nostre forze e con le nostre risorse. Anche se non è facile, questo non è un addio, ma un arrivederci.

In Italia il servizio Gobeebike era disponibile da qualche mese a Firenze, Roma e Torino.

Durante i mesi di dicembre e gennaio, le nostre biciclette sono diventate il bersaglio di sistematici atti di vandalismo, trasformandosi così in oggetti da distruggere per puro divertimento.Mediamente, il 60% della nostra flotta europea ha subito danneggiamenti, vandalismi o è stato oggetto di fenomeni di privatizzazione.Per questi motivi non c’è stata nessun’altra opzione se non procedere al termine del servizio a livello nazionale e continentale. Una decisione sofferta dal punto di vista morale, umano e finanziario.