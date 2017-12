Godless, la serie western tutta al femminile (o quasi)

Godless è una miniserie tv lanciata da Netflix a Novembre. Il progetto, inizialmente, prevedeva un film originale ma successivamente gli ideatori Steven Soderbergh e Scott Frank hanno deciso di optare per una miniserie televisiva. Perchè vi sto dicendo questo? Perchè, questa scelta, può spiegare molto sinteticamente la lentezza dello show, che si prende tutto il suo tempo sia per la caratterizzazione dei personaggi che per la loro svolta narrativa nel Tempo.

Strizzando l’occhio a Sergio Leone e “Gli Spietati” di Clint Eastwood l’ambientazione è prettamente western. Si svolge, infatti, in un paesino chiamato La Belle abitato da sole donne.

Gli uomini, anni prima, morirono a causa del crollo di una miniera lasciando le donne sole ad occuparsi della cittadina .Questa causa potrebbe aprire le porte ad una battaglia dei sessi con eventuali uomini che vogliono prendere possesso del piccolo paesino, ma le cose non vanno proprio come le immaginiamo.

Le protagoniste principali femminili Alice e Mary Agnes (che fa decadere il suo cognome da sposata per riprendere quello da nubile) sono due donne molto forti dal passato burrascoso di cui veniamo pian piano a conoscenza. D’altro canto, a La Belle, sono rimasti soltanto (per ora) due uomini: il fratello di Mary Agnes, lo sceriffo McNue, e il vicesceriffo Whitey.

La situazione di partenza, verrà stravolta completamente dall’arrivo del fuorilegge Roy Goode che vuole liberarsi dal suo passato da “cattivo” per riabbracciare la sua famiglia di sangue e lasciare definitivamente quella acquisita con Frank, un corsaro senza scrupoli che vuole vendicarsi del torto subito. Per nascondersi, sceglie la casa della vedova Fletcher ma poi sarà proprio lei a scegliere lui.









Intanto Frank ed i suoi vanno alla ricerca di Roy con l’intento di ucciderlo (oppure convincerlo a rientrare nella banda?) distruggendo qualsiasi cosa sia loro di ostacolo per cercarlo.

Questa continua ricerca verso Roy ci porterà a scoprire la filosofia di Frank (interpretato da un convincente Jeff Daniels) sa alternare momenti di bontà ad una fredda spietatezza. L’ambivalenza di Frank è in realtà presente in ognuno dei personaggi, anche le donne, che qui prendono le forme di combattenti guerriere che non si fanno problemi ad impugnare un fucile o una pistola ma anche di tenere amanti.

La lentezza della serie si fa sentire in parecchi punti ma gli sceneggiatori sono molto scrupolosi a ricordarci del mistero di Roy Goode che si sintentizza con la domanda: Perchè ha deciso di mettere da parte la vita con Frank? Qual è stato il fattore scatenante che lo ha portato a lasciare la strada vecchia per quella nuova?

Godless è una miniserie che si prende il suo tempo anche se nel finale accelera decisamente troppo risultando frettolosa. Non si può definire un prodotto perfetto ma vale ugualmente la pena dedicarne la visione, specialmente per i due personaggi femminili che, al contrario di cadere nei tipici stereotipi, riescono a mantenere intatta la concentrazione.

GIULIA D’ALTERIO

IL CAPODANNO DELLE SERIE TV, clicca qui per sapere la classifica delle migliori serie uscite da Giugno a Dicembre!