Per la prima volta dalla sua istituzione nel 1989, il Goldman Environmental Prize – spesso definito il “Nobel per l’ambiente” – è stato assegnato esclusivamente a donne. Un fatto simbolico, ma anche profondamente politico, che suggerisce una riflessione più ampia sul ruolo crescente delle leadership femminili nella difesa del pianeta. Sei attiviste, sei continenti, sei battaglie diverse ma unite da un filo comune: la tutela degli ecosistemi e dei diritti delle comunità locali.

L’ordine geografico tradizionale può essere ribaltato per comprendere meglio la portata di questo fenomeno: dall’Europa all’Africa, passando per le Americhe, l’Asia e le isole del Pacifico, emerge una costellazione di esperienze che dimostrano come l’ambientalismo contemporaneo sia sempre più radicato nei territori e nelle comunità.

Europa – Sarah Finch: la forza del diritto contro le emissioni

Nel cuore dell’Europa, Sarah Finch si è distinta per una battaglia tanto tecnica quanto cruciale: l’utilizzo degli strumenti giuridici per contrastare nuovi progetti ad alto impatto ambientale. Il suo lavoro si è concentrato sull’impugnazione di autorizzazioni concesse a infrastrutture legate ai combustibili fossili, dimostrando come il diritto possa diventare un’arma potente nelle mani della società civile.

Finch ha contribuito a creare un precedente importante: le emissioni indirette, come quelle generate dall’uso finale dei combustibili, devono essere considerate nei processi decisionali. Questa interpretazione amplia significativamente il perimetro delle responsabilità ambientali e apre la strada a nuove azioni legali in tutta Europa.

Il suo approccio mostra una dimensione spesso sottovalutata dell’attivismo: la capacità di incidere nei meccanismi istituzionali, trasformando norme e procedure.

Asia – Borim Kim: proteggere i mari dalla devastazione industriale

Spostandosi verso l’Asia, Borim Kim ha guidato una campagna contro l’inquinamento marino causato dallo scarico illegale di rifiuti industriali. Il suo impegno ha portato alla luce pratiche sistematiche di smaltimento illecito, spesso tollerate o ignorate dalle autorità.

Attraverso un lavoro meticoloso di documentazione e mobilitazione pubblica, Kim è riuscita a ottenere non solo sanzioni per le aziende responsabili, ma anche un rafforzamento delle normative ambientali. Il mare, risorsa vitale per milioni di persone, diventa così il simbolo di una battaglia più ampia contro l’impunità industriale.

Il caso asiatico mostra come l’attivismo possa nascere dall’osservazione diretta degli effetti dell’inquinamento e trasformarsi in un movimento capace di incidere sulle politiche nazionali.

Sud e Centro America – Yuvelis Morales Blanco: difendere le foreste e le comunità

In America Latina, Yuvelis Morales Blanco si è impegnata nella protezione delle foreste tropicali, minacciate da attività illegali come il disboscamento e l’estrazione mineraria. Il suo lavoro si distingue per l’integrazione tra tutela ambientale e diritti delle popolazioni locali.

Morales Blanco ha collaborato con comunità indigene e rurali, promuovendo modelli di gestione sostenibile delle risorse naturali. La sua azione non si limita alla denuncia, ma propone alternative concrete basate sulla partecipazione e sulla conoscenza tradizionale.

Nord America – Alannah Acaq Hurley: giustizia climatica per i popoli indigeni

Nel Nord America, Alannah Acaq Hurley ha portato avanti una battaglia legata alla giustizia climatica e ai diritti dei popoli indigeni. Il suo impegno si è concentrato sulla protezione delle terre ancestrali da progetti industriali invasivi, spesso autorizzati senza il consenso delle comunità locali.

Hurley ha lavorato per rafforzare il principio del consenso libero, preventivo e informato, riconosciuto a livello internazionale ma spesso disatteso. La sua azione ha contribuito a bloccare iniziative dannose e a sensibilizzare l’opinione pubblica sul legame tra ambiente e diritti umani.







Isole e nazioni insulari – Theonila Roka Matbob: la resilienza del Pacifico

Nelle isole del Pacifico, Theonila Roka Matbob incarna la lotta contro le conseguenze dirette dell’estrazione mineraria. In territori fragili e spesso isolati, l’impatto ambientale di queste attività può essere devastante.

Matbob ha guidato una mobilitazione contro progetti estrattivi che minacciavano ecosistemi unici e mezzi di sussistenza locali. Il suo lavoro ha portato alla sospensione di operazioni altamente inquinanti e ha rafforzato la consapevolezza internazionale sulle sfide affrontate dalle piccole nazioni insulari.

Africa – Iroro Tanshi: salvaguardare la biodiversità attraverso la comunità

Infine, in Africa, Iroro Tanshi ha dedicato la sua attività alla conservazione della biodiversità, con un focus particolare sulle specie minacciate. Il suo approccio combina ricerca scientifica e coinvolgimento delle comunità locali, creando un modello di conservazione partecipativa.

Tanshi ha lavorato per proteggere habitat cruciali, dimostrando come la salvaguardia della fauna possa andare di pari passo con lo sviluppo sostenibile. Il suo impegno ribadisce l’importanza di soluzioni radicate nei territori, capaci di coniugare esigenze ambientali e sociali.

Il fatto che tutte le vincitrici del Goldman Environmental Prize siano donne non può essere liquidato come una semplice coincidenza. Piuttosto, riflette una trasformazione in atto nel mondo dell’attivismo ambientale.

Le esperienze raccontate mostrano alcune caratteristiche ricorrenti: un forte legame con le comunità locali, un approccio integrato che unisce ambiente e diritti umani, e una capacità di costruire alleanze trasversali. Non si tratta di qualità esclusivamente femminili, ma è evidente che molte donne stanno emergendo come leader in questo campo.

La provocazione iniziale – che le soluzioni alla crisi climatica possano (ri)partire dall’universo femminile – trova qui un terreno fertile. Non perché esista una predisposizione biologica o culturale, ma perché le donne, in molti contesti, hanno sviluppato forme di leadership inclusive e orientate al lungo termine.