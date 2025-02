A partire da quest’anno, gli utenti di Google Maps negli Stati Uniti vedranno un’importante novità cartografica: il golfo che tradizionalmente era chiamato “Golfo del Messico” verrà ora identificato come “Golfo dell’America”. Questo cambiamento, che segna una tappa fondamentale nella storia della geografia mondiale, è stato reso ufficiale attraverso una serie di provvedimenti amministrativi, tra cui un ordine esecutivo firmato dal presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, il 20 gennaio 2025, il suo primo giorno in carica.

La denominazione “Golfo dell’America” come simbolo di patriottismo

Il 20 gennaio, nel corso della sua prima giornata di mandato, Trump ha emesso un decreto esecutivo che imponeva la modifica del nome del golfo, in modo che fosse incluso il termine “America”. Questo gesto si inserisce in una più ampia strategia politica volta a enfatizzare il patriottismo e il senso di appartenenza nazionale. L’ordine esecutivo ha incaricato il Dipartimento degli Interni di intraprendere tutte le azioni necessarie per formalizzare questo cambiamento.

Il 24 gennaio, il Dipartimento degli Interni ha pubblicato una dichiarazione ufficiale annunciando che “Il Golfo del Messico sarà ora ufficialmente conosciuto come Golfo dell’America”. Questo è stato il primo passo verso una modifica significativa nella cartografia ufficiale degli Stati Uniti e, di conseguenza, nelle mappe online utilizzate da milioni di persone in tutto il mondo.







L’aggiornamento è ufficiale su Google Maps

A seguito di questo cambiamento amministrativo, Google ha comunicato che avrebbe aggiornato il nome del golfo per gli utenti di Google Maps negli Stati Uniti. Questo aggiornamento sarebbe stato effettuato non appena il nuovo nome fosse stato ufficialmente registrato nel Sistema di Informazioni Geografiche degli Stati Uniti (GNIS).

Il 9 febbraio, Google ha annunciato che il GNIS aveva aggiornato ufficialmente il nome, e da quel momento in poi gli utenti americani avrebbero visto il “Golfo dell’America” sulle mappe. Questo cambiamento è stato accolto con una serie di dichiarazioni e post ufficiali da parte della compagnia, che ha confermato l’inizio dell’implementazione del nuovo nome. “Come annunciato due settimane fa e in linea con le nostre pratiche consolidate, abbiamo iniziato a rilasciare i cambiamenti per riflettere questo aggiornamento”, ha dichiarato Google in un post sul suo blog.

Golfo del Messico (Golfo dell’America)

Mentre gli utenti statunitensi di Google Maps vedranno il nuovo nome, gli utenti in Messico continueranno a visualizzare il termine “Golfo del Messico”. Inoltre, gli utenti internazionali vedranno entrambe le denominazioni, con il golfo identificato come “Golfo del Messico (Golfo dell’America)”, a sottolineare la continuità storica con il passato. Questa doppia denominazione potrebbe rappresentare un tentativo di mantenere un equilibrio tra il nuovo nome voluto dagli Stati Uniti e la tradizione geografica che ha legato il golfo al Messico per secoli.

Il 9 febbraio, Trump ha ufficialmente designato questa data come “Giorno del Golfo dell’America”, una giornata di celebrazione per commemorare il cambiamento. Durante quella giornata, il presidente ha sorvolato il golfo e ha espresso pubblicamente il suo sostegno alla nuova denominazione. “Oggi faccio la mia prima visita al Golfo dell’America dopo la sua rinomina”, ha dichiarato Trump. “Mentre la mia amministrazione ripristina l’orgoglio americano nella storia della grandezza americana, è giusto e appropriato che la nostra grande Nazione si unisca per celebrare questa occasione storica e la rinomina del Golfo dell’America”.

Il rinominare un tratto di mare così noto come il Golfo del Messico ha suscitato reazioni contrastanti. Molti vedono questa modifica come un atto simbolico di affermazione della superiorità culturale e geopolitica degli Stati Uniti, mentre altri ritengono che questa scelta possa minare la storicità e la tradizione legata al nome originario.

Il Golfo dell’America, un tratto d’acqua che collega gli Stati Uniti con il Messico e i Caraibi, ha sempre avuto un significato geopolitico ed economico rilevante. Con la nuova denominazione, si intende enfatizzare l’importanza degli Stati Uniti nella regione, anche se la sua influenza storica e culturale è indissolubilmente legata anche agli altri paesi confinanti, come il Messico.

Questo cambiamento avrà implicazioni anche su come le generazioni future visualizzeranno la storia e la geografia della regione. Sebbene il nome “Golfo dell’America” sia destinato a suscitare dibattiti, è chiaro che questa modifica segnerà una nuova era nella cartografia mondiale, con gli Stati Uniti al centro di un cambiamento significativo e controverso.

