Gomme usate: tutti i vantaggi

Muoversi in automobile per alcune persone è imprescindibile, e così vengono percorsi parecchi chilometri ogni giorno. Ma, siccome conservare un’auto in ottimo stato e in totale sicurezza è un processo alquanto costoso, molti autisti cercano di limitare i costi dove possibile. Tuttavia, non bisogna erroneamente pensare di poter acquistare degli accessori per poi montarli da sé. I professionisti del settore devono essere la fonte alla quale rivolgersi, altrimenti si rischia di incorrere in danni ben più costosi del previsto. Sul fronte gomme, il mercato dell’usato è in via di sviluppo e cresce velocemente, poiché gli automobilisti hanno captato i vantaggi nell’acquistare degli pneumatici usati e i rivenditori si sono dimostrati affidabili. Ecco quali sono tutti i vantaggi di comprare gomme usate.

Si risparmia sul prezzo delle gomme nuove

Le gomme usate presentano prezzi decisamente inferiori rispetto a quelle nuove, dato che questi ultimi possono arrivare anche a oltre 300 euro in base al marchio e al modello dell’auto. La stessa gomma, che ha percorso già qualche chilometro, può costare anche 40 euro. Sicuramente questo goloso motivo non deve trarre inganno, in quanto gli pneumatici da acquistare usati devono risultare in ottime condizioni, altrimenti è possibile forare o danneggiare i cerchioni dopo poco.

Lo staff di danigommeusate ci spiega quale è il lavoro, che tipo di pneumatici vendono(estive/invernali/4 stagioni) le gomme sono tutte controllate una ad una per vendere un prodotto sicuro e conforme, la qualità delle gomme abbinata ad ottimi prezzi li ha portati ad essere tra i leader in Italia per vendita di gomme usate. Non è un caso, siccome i rivenditori devono necessariamente instaurare un rapporto di totale fiducia con i clienti, vendendo loro gomme per ogni stagione dell’anno e di assoluta qualità.

Gomme usate: è possibile acquistare quelle dei grandi marchi

Se si opta per l’acquisto di gomme usate, molto spesso capitano occasioni importanti. Infatti, è facile trovare sul mercato gli pneumatici di grandi marchi quali Pirelli e Hankook, per fare due esempi. Al contrario, i prezzi di queste stesse gomme ma nuove, sono molto alti e risultano fuori budget per la maggior parte degli automobilisti.

Siccome si tratta di gomme incredibilmente prestanti, durano talmente a lungo da poter essere riutilizzate più volte e per diversi anni pur preservando le proprie eccellenti caratteristiche. Dunque, se si prende la decisione di comprare delle gomme usate, è bene virare su quelle prodotte e rilasciate dai grandi marchi. Quelle appartenenti ai nuovi brand, invece, potrebbero lasciare a desiderare e di certo non garantiscono una totale affidabilità.

La maggior parte delle gomme usate provengono dall’estero: i benefici

Uno dei vantaggi più importanti ricavati dall’acquisto di gomme usate, è il fatto che provengono dall’estero. Non tutti sanno che gli pneumatici utilizzati nel Nord Europa o in Germania, ad esempio, circolano su un battistrada superiore a quello presente in Italia. Ciò comporta un beneficio importante quando li si continua ad usare sulle strade italiane, poiché basta avere 1,6 millimetri di profondità del battistrada, mentre in Germania il minimo è di 3.

Cosa significa questo? Che a seguito dell’utilizzo in Germania, le gomme usate presentano il battistrada corrispondente a quello obbligatorio in Italia. Così facendo si è a norma di legge e si può circolare in totale sicurezza, ma nel frattempo si è risparmiato notevolmente sul prezzo delle gomme.

Controllare lo stato delle gomme usate prima di acquistarle

Lo stato in cui vengono vendute le gomme usate dai rivenditori è ottimo, ma bisogna controllare determinati elementi prima di procedere con l’acquisto. Alcuni rivenditori lucidano le gomme usate con dei prodotti a base di olio, ed è bene assicurarsi che non sia così dato che il più delle volte questa furbata viene effettuata per coprire delle imperfezioni. Consigliato controllare l’anno di produzione e se sono presenti delle forature. Accertarsi che siano gomme a norma di legge misurando la larghezza e la profondità.

