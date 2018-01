Google: rimosse 60 app a causa di annunci porno. Ecco di cosa si tratta

Google di nuovo nei guai, da poche ore sono state eliminate 60 applicazioni da Play Store, la piattaforma di app online per Android.









Da Roma, luogo di una delle sedi di Google, giungono notizie sconfortanti per il colosso californiano. Le app eliminate nascondevano al loro interno malware con annunci pubblicitari per adulti, a luci rosse. Un portavoce di Google ha riferito al sito “The Next Web” che la multinazionale tecnologica si sarebbe attivata nell’eliminazione delle app incriminate a causa di una segnalazione ad opera di Check Point, società leader nel settore della sicurezza informatica.









Google, i numeri delle app eliminate

Parlando di numeri, le app eliminate sono state in totale 60 e sarebbero state scaricate da Google Play, approssimativamente tra i 3 e i 7 milioni di volte.

Il software scoperto da Check Point è un software dannoso soprannominato “Adult Swine”, che secondo gli esperti consiste in un codice pericoloso per tre motivi: rilascia annunci pornografici, induce gli utenti a scaricare sul loro dispositivo dei falsi programmi di sicurezza e li porta a registrarsi a servizi a pagamento di varia natura.

I malware che questo software rischia di far attivare sui dispositivi Android sono molto pericolosi, poiché aprono le parte a degli attacchi informatici che consentirebbero ad alcuni hacker di rubare credenziali e dati personali.









Purtroppo non è la prima volta che Google deve eliminare delle applicazioni da Play Store. Android è fortemente soggetto a questo tipo di attacchi, per cui è sempre utile informarsi su eventuali cambiamenti o problemi. Già in passato circolavano app, in particolare con la funzione di torcia, nelle quali erano presenti annunci pubblicitari fraudolenti o peggio ancora app con all’interno malware dannosi. Questa volta però, la cosa peggiore è stata osservare che le app coinvolte, nella maggior parte dei casi, riguardassero giochi per bambini. Fortunatamente Google ha provveduto velocemente a eliminare dalla piattaforma Play Store tutte le app pericolose.

Jacopo Pellini