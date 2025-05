Google si appresta a compiere un passo significativo: l’estensione dell’accesso IA Gemini ai minori di 13 anni. La notizia, diffusa in anteprima dal New York Times, ha generato ampio interesse nel mondo della tecnologia e dell’istruzione. Si tratta di una decisione che, pur aprendo nuove opportunità per l’apprendimento e la creatività dei più piccoli, pone anche interrogativi legati alla sicurezza e alla tutela della privacy.

Un’apertura condizionata e supervisionata

Non si tratta di un accesso indiscriminato o privo di controlli: per usufruire di Gemini, i bambini dovranno disporre di un account Google creato e gestito tramite Family Link, la piattaforma di controllo parentale sviluppata dall’azienda di Mountain View. Questa modalità consente ai genitori o ai tutori legali di monitorare l’attività online dei minori, stabilire limiti di tempo e approvare manualmente app e funzionalità.

Secondo quanto spiegato dalla stessa Google in una comunicazione ufficiale inviata ai genitori coinvolti, l’obiettivo dell’iniziativa è quello di offrire ai bambini strumenti digitali sicuri e stimolanti, attraverso cui potranno “fare domande, ricevere supporto per i compiti scolastici e cimentarsi nella creazione di storie”. Un utilizzo educativo, dunque, ma anche creativo e ricreativo, in linea con la crescente importanza delle competenze digitali nei percorsi formativi fin dalla più tenera età.

Un’aderenza rigorosa alla normativa federale

A rassicurare gli utenti e le famiglie sull’adeguatezza di questa apertura è stato Karl Ryan, portavoce di Google, che ha tenuto a precisare come la nuova funzione sia pienamente conforme al Children’s Online Privacy Protection Act (COPPA), la legge federale statunitense che regola la raccolta di dati personali dei minori sotto i 13 anni. La normativa impone limiti stringenti alle aziende che offrono servizi online a utenti giovanissimi, prevedendo che ogni attività sia svolta con il consenso esplicito dei genitori e che i dati raccolti vengano utilizzati esclusivamente per finalità dichiarate.

L’adesione a COPPA non rappresenta soltanto un vincolo legale, ma anche un principio guida per lo sviluppo di tecnologie sempre più attente all’etica e alla protezione dell’infanzia. In questo contesto, Google ha scelto di progettare un’esperienza Gemini specificamente calibrata per i più giovani, evitando funzioni potenzialmente inappropriate o rischiose, e limitando l’accesso a contenuti non adatti all’età.

Il ruolo dell’IA nell’apprendimento dei più piccoli

L’introduzione dell’intelligenza artificiale nel mondo dell’infanzia non è una novità assoluta. Già da diversi anni, numerose applicazioni educative e assistenti vocali propongono contenuti personalizzati per i bambini, aiutandoli nello sviluppo linguistico, nel calcolo matematico e nella comprensione delle scienze. Tuttavia, l’apertura di Gemini rappresenta un’evoluzione sostanziale, poiché si tratta di un sistema di IA generativa avanzata, capace di dialogare, creare testi originali, risolvere problemi e interagire in maniera dinamica con l’utente.

In particolare, l’uso di Gemini nel contesto scolastico o domestico potrà favorire l’apprendimento autonomo, stimolare la curiosità e potenziare le capacità espressive. Un bambino potrà, ad esempio, chiedere spiegazioni su eventi storici, ricevere suggerimenti per scrivere una favola o ottenere aiuto nella risoluzione di un problema matematico, sempre sotto lo sguardo vigile del genitore.







Le sfide etiche e culturali di un’intelligenza artificiale per bambini

Non mancano, tuttavia, perplessità e dibattiti, soprattutto in merito alle implicazioni psicologiche e sociali dell’interazione precoce con un’intelligenza artificiale. Alcuni esperti di pedagogia e tecnologia mettono in guardia sui rischi di una dipendenza cognitiva da strumenti automatizzati, che potrebbero ridurre lo sforzo creativo o la capacità critica dei più giovani. Altri ricordano il pericolo che la presenza costante di un assistente virtuale possa interferire con lo sviluppo dell’empatia e delle abilità sociali reali.

Inoltre, si pone la questione di quale tipo di contenuti l’IA renderà disponibili ai bambini e come sarà garantita l’appropriatezza linguistica e concettuale delle risposte. Anche se Google ha assicurato l’implementazione di filtri avanzati e sistemi di moderazione, il rischio che l’IA possa offrire contenuti errati o mal interpretati, pur senza intenti dannosi, non può essere del tutto escluso.

Un futuro in cui l’IA è parte integrante dell’educazione?

Nonostante queste legittime preoccupazioni, l’apertura di Gemini ai minori sotto supervisione sembra inserirsi in una tendenza globale verso l’integrazione dell’intelligenza artificiale nei percorsi scolastici e formativi. In molti paesi, già si sperimentano soluzioni ibride che affiancano l’insegnante con assistenti digitali, capaci di adattare i contenuti alle esigenze specifiche di ciascun alunno. In tale ottica, l’introduzione di Gemini rappresenta una sperimentazione controllata, ma potenzialmente rivoluzionaria.

Va ricordato, inoltre, che la scelta di rendere disponibile Gemini anche agli under 13 è stata presa non solo per rispondere a una domanda di mercato, ma anche per allinearsi ai cambiamenti nei modelli di consumo tecnologico. I bambini di oggi sono “nativi digitali”, crescono immersi in un ecosistema in cui smartphone, tablet e dispositivi intelligenti sono la norma, e imparano a interagire con la tecnologia ancor prima di saper leggere fluentemente.

Patricia Iori