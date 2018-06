Dopo mesi dall’annuncio ufficiale di Google, finalmente è disponibile Google Clips, la prima fotocamera gestita dall’intelligenza artificiale. Quest’ultima è acquistabile sul PlayStore americano a un prezzo di 249 dollari e su altri rivenditori come BestBu e Verizon. Non ci sono ancora notizie certe riguardo il suo arrivo in Italia. Vediamo nel dettaglio le sue caratteristiche tecniche.

Google Clips: caratteristiche tecniche

Google Clips rappresenta il primo dispositivo fotografico basato su circuiti ad intelligenza artificiale, autonoma e non connessa alla rete. Piccolissima e facile da usare, le sue dimensioni sono pari a 54 × 54 × 36 mm e 42,2 grammi di peso, per questo motivo potrà essere posizionata in ogni angolo della casa passando inosservata. Tra le varie opzioni della fotocamera, potranno essere scelte diverse modalità di scatto, che si accenderanno in automatico: modalità notte, autofocus e regolazione della luminosità automatica.

La particolarità di questa fotocamera è ovviamente, l’acquisizione delle immagini in automatico. Dopo averla comperata infatti, comincerà a memorizzare volti, oggetti e situazioni, arrivando con il passare del tempo, a riconoscere i momenti più importanti della giornata e scattare immediatamente una foto ricordo o brevi clip video. Non esiste infatti un pulsante di scatto, gli unici elementi che compongono Google Clips sono tre:

Sensore da 12 megapixel

Ottica grandangolare con apertura f/2.4

Memoria interna da 16 GB

Inoltre, è collegabile allo smartphone attraverso il WiFi, connessione Bluetooth e attraverso un App nella quale vengono memorizzate tutte le foto scattate durante la giornata. La batteria garantisce fino a 3 ore di cattura e si ricarica attraverso la porta USB Type-C.

Myriad 2: l’intelligenza artificiale di Google Clips

La principale novità di Google Clips è la presenza del chip Myriad 2. Quest’ultimo consiste in una VPU (virtual processing unit) che permette alla fotocamera di decidere quando è il momento giusto per scattare una foto.

Realizzato dall’azienda Movidius, il chip può essere utilizzato in qualsiasi dispositivo: droni, fotocamere, occhiali per la realtà aumentata e virtuale.

Il suo scopo principale riguarda il Deep learning, cioè l’apprendimento automatico da parte di sistemi di intelligenza artificiale. Nel caso della fotocamera infatti, quest’ultima riconosce i soggetti inquadrati e decide quando scattare una foto.

Alessandra Colucci