Google compie 20 anni. Tutto ebbe inizio in un garage dove, i due allora studenti di Stanford, Larry Page e Sergey Brin, ebbero l’idea di creare Google.

Nell’estate del 1995, quando i due giovani si incontrarono, tra i due non vi fu molta simpatia, anzi… poi invece, con il tempo, dopo tre anni, iniziarono a conoscersi e ad apprezzare le qualità l’uno dell’altro e all’iniziale antipatia si sostituì l’amicizia.

Fu proprio da quell’amicizia “galeotta” che nel 1998 nacque l’idea di Google, nel garage di Susan Wojcicki, dipendente numero 16 e attuale capo di YouTube, e la cosa più sconvolgente è che i due non avevano la benché minima idea di come avrebbero fatto i soldi!

Come ricorda Lorenzo Montagna, che ha ricoperto incarichi di primo piano a Lycos, Altavista e Yahoo: “Lavoravo nel settore dal 1997. Nacque in sordina e in ritardo rispetto ad altri. In quegli anni il motore di ricerca non era percepito come un valore, il valore erano i contenuti dei portali che attiravano pubblicità. E Google di contenuti non ne aveva nemmeno uno, nessuno pensava che le ricerche potessero attrarre inserzionisti. Ha avuto il coraggio di fare una cosa controcorrente e di farla bene”.

Gogool o Google?

All’inizio il vero nome di Google era Googol: “termine coniato dal matematico Edward Kasner negli anni Trenta per indicare un numero che ha un uno e cento zeri”. In seguito, però, a causa di un errore nella sillabazione, il nome del più utilizzato motore di ricerca cambiò in quello che noi tutti conosciamo e utilizziamo quotidianamente: “Google”.

Oggi, Google compie 20 anni e dal 1998 ad oggi Big G ne ha fatta di strada. E’ un colosso con un giro di affari da 110 miliardi di dollari e il 90 per cento delle persone che navigano in rete utilizzano il suo motore di ricerca e i suoi doodle, una volta statici, ora dinamici, sono ormai noti in tutto il mondo.

Resta da dire solo una cosa: “Tanti auguri per i tuoi 20 anni!”

Silvia Buda