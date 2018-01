Gotham 4: il Joker entrerà a far parte del cast, ma non sarà Jerome

Gotham 4 finalmente introdurrà l’iconico personaggio del Joker. A rivelarlo, durante un’intervista è stato l’attore David Mazouz, interprete di Bruce Wayne nel telefilm. Secondo quanto affermato dal giovane “Bruce” nella prossima stagione la nemesi dell’uomo pipistrello farà finalmente la sua comparsa. Tuttavia, contrariamente a quanto si aspettavano in molti, non sarà il folle Jerome a vestirne i panni.

Secondo le parole di Mazouz, infatti:

Lui non è il Joker, è tutto quello che vi dirò. Vi posso confermare, con certezza, che Jerome è un’ispirazione per il nemico di Batman, e che il modo in cui il Joker arriva nello show sarà una delle cose più fantastiche che siano mai state fatte in Gotham.