Il Madagascar è scosso da una nuova ondata di proteste popolari, guidate soprattutto dai giovani, che hanno provocato lo scioglimento del governo del Madagascar. Le proteste denunciano la cronica mancanza di acqua ed elettricità e l’incapacità del governo di affrontare i problemi quotidiani. La repressione violenta delle manifestazioni ha aggravato la crisi politica, costringendo il presidente Andry Rajoelina a sciogliere il governo in un contesto di crescente instabilità sociale ed economica.

La decisione del capo dello Stato

Dopo una settimana di manifestazioni sempre più partecipate e una repressione che, secondo le Nazioni Unite, ha causato almeno 22 vittime, il presidente Andry Rajoelina ha annunciato lo scioglimento del governo del Madagascar.

In un discorso televisivo, ha ammesso i fallimenti dei ministri e chiesto scusa ai cittadini, promettendo la formazione di un nuovo esecutivo. Nel frattempo, il primo ministro e i membri del gabinetto rimarranno in carica ad interim. «Ho ascoltato la rabbia, il dolore e le difficoltà legate alla mancanza di acqua ed energia», ha dichiarato Andry Rajoelina, cercando di smorzare la tensione che continua però a crescere nel Paese.

Un movimento nato sui social

Le proteste hanno avuto origine grazie al collettivo “Gen Z Madagascar”, un gruppo di giovani attivisti che in poche settimane ha saputo mobilitare migliaia di persone attraverso Facebook e TikTok. Il simbolo scelto dal movimento – una bandiera pirata ispirata al manga One Piece ma adattata con un cappello tradizionale betsileo – è diventato il segno distintivo della rivolta.

L’organizzazione, decentralizzata e priva di leader ufficiali, ha reso difficile alle autorità identificare responsabili con cui aprire un dialogo diretto.

A far esplodere la rabbia popolare è stata la cronica assenza di servizi essenziali, come sta succedendo in Marocco. In molte zone dell’isola l’elettricità manca fino a 12 ore al giorno, mentre l’acqua potabile è sempre più scarsa. “Mila jiro, mila rano” – “Bisogno di luce, bisogno di acqua” – è diventato lo slogan più diffuso nelle piazze di Antananarivo e delle altre città. Gli studenti del Politecnico hanno dato avvio alle prime manifestazioni spontanee, seguite da cortei molto più ampi nonostante i divieti della polizia.

Dalla protesta sociale alla richiesta di dimissioni

Inizialmente concentrate su bisogni immediati, le rivendicazioni si sono rapidamente trasformate in una contestazione politica diretta contro il Presidente. I manifestanti accusano Andry Rajoelina di aver investito in opere considerate inutili, come la funivia della capitale, costosa e spesso ferma a causa dei blackout.

Al grido di “Vogliamo vivere, non sopravvivere”, molti hanno chiesto apertamente le sue dimissioni, indicando la costruzione di infrastrutture di prestigio come l’ennesima prova di un governo distante dalla realtà quotidiana della popolazione.

Repressione e violenze

Le forze di sicurezza hanno reagito con durezza, usando lacrimogeni, proiettili di gomma e, secondo alcune denunce, anche munizioni vere. Sono stati effettuati centinaia di arresti, inclusi blitz mirati da parte di agenti in borghese. Durante i disordini sono stati incendiati edifici pubblici e le residenze di parlamentari vicini al presidente, mentre saccheggi notturni hanno colpito negozi e centri commerciali. Il collettivo “Gen Z Madagascar” ha preso le distanze da queste azioni, ribadendo di voler mantenere un approccio pacifico.

Secondo l’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani, almeno 22 persone hanno perso la vita dall’inizio delle manifestazioni, tra cui semplici passanti. Il governo malgascio, tuttavia, ha respinto queste cifre, definendole “non ufficiali” e frutto di “disinformazione”. Resta il fatto che ospedali e media locali hanno riportato un numero elevato di feriti, mentre il clima di tensione continua ad alimentare nuove mobilitazioni.







Una crisi politica che si intreccia con la povertà: il percorso di Andry Rajoelina

Il Madagascar, pur ricco di biodiversità e risorse naturali, resta uno dei Paesi più poveri al mondo. Secondo la Banca Mondiale, nel 2022 circa il 75% della popolazione viveva sotto la soglia di povertà. Questa realtà, combinata con corruzione e disuguaglianze, ha reso esplosiva la frustrazione giovanile. La Generazione Z, cresciuta in un contesto di precarietà e connessa ai movimenti giovanili di Kenya, Nepal e Marocco, ha trovato nei social media un canale per trasformare il malcontento in mobilitazione di massa.

Andry Rajoelina, oggi 51enne, è una figura controversa della politica malgascia. Salì al potere nel 2009 grazie a un colpo di Stato che depose Marc Ravalomanana, fu presidente fino al 2014 e tornò al governo nel 2018 dopo una vittoria contestata. Rieletto nel 2023, ha già lasciato intendere di voler tentare un terzo mandato, nonostante la Costituzione lo vieti. Le attuali proteste rappresentano la sfida più seria al suo potere dal suo ritorno.

Il ruolo della comunità internazionale

Le Nazioni Unite e le organizzazioni per i diritti umani hanno chiesto la fine della violenza e l’apertura di un dialogo inclusivo. L’opposizione interna, invece, invita a dare risposte concrete e rapide ai bisogni sociali. La partita che si gioca ad Antananarivo non riguarda soltanto la sopravvivenza politica di Andry Rajoelina, ma anche la possibilità di rinnovare un patto di fiducia tra istituzioni e cittadini in un Paese segnato da crisi ricorrenti.

