Il Perù vive una delle fasi più delicate della sua recente storia politica, con la recente proclamazione dello stato d’emergenza a Lima, la Capitale. Dopo giorni di scontri nella capitale e un crescente allarme per la criminalità organizzata, il nuovo governo guidato dal presidente ad interim José Jeri ha annunciato l’intenzione di dichiarare lo stato di emergenza in Perù, e in particolare nell’area metropolitana di Lima. La misura, ancora in fase di deliberazione, si inserisce in un quadro di instabilità sociale e istituzionale segnato da proteste di massa, un morto e oltre cento feriti.

Un Paese in crisi di fiducia

L’ascesa di Jeri alla presidenza è avvenuta in un clima di profonda sfiducia verso le istituzioni. La precedente presidente, Dina Boluarte, era stata rimossa dal Parlamento a causa del crescente malcontento popolare, aggravato dall’aumento dei crimini violenti e delle estorsioni nelle principali città. La capitale è oggi l’epicentro di una spirale di violenza urbana che ha reso difficile la vita quotidiana dei cittadini e minato la percezione di sicurezza. Per questo motivo, il Governo Jeri ha dichiarato da poche ore lo stato d’emergenza a Lima.

A questo contesto si è aggiunta la crisi politica: il Parlamento, controllato da forze conservatrici, ha puntato su un cambio di leadership rapido, affidando a Jeri, fino a quel momento presidente del Congresso, il compito di stabilizzare il paese. Tuttavia, il nuovo governo si trova fin da subito di fronte a una prova cruciale: ripristinare l’ordine senza degenerare in repressione.

Le proteste e la scintilla della violenza

La giornata del 16 ottobre ha segnato un punto di rottura. Migliaia di persone, tra studenti, sindacati dei trasporti e associazioni civiche, sono scese in piazza a Lima per chiedere più sicurezza, meno corruzione e una riforma del sistema giudiziario. La protesta, inizialmente pacifica, è degenerata davanti al Parlamento, dove si sono registrati scontri tra manifestanti e polizia.

Il bilancio è stato pesante: un manifestante di 32 anni ucciso e oltre cento feriti, tra cui diversi agenti. Le autorità hanno annunciato l’apertura di un’inchiesta per chiarire la dinamica dei fatti e accertare eventuali responsabilità operative delle forze dell’ordine. Il governo ha promesso trasparenza, ma la fiducia dell’opinione pubblica resta fragile.

Il piano del governo: sicurezza e restrizioni

Il premier Ernesto Álvarez, ex presidente della Corte Costituzionale e figura chiave del nuovo esecutivo, ha spiegato che lo stato d’emergenza a Lima potrebbe includere restrizioni temporanee alla libertà di movimento, il divieto di assembramenti e persino un coprifuoco nei 43 distretti della Capitale.

Le misure, secondo Álvarez, serviranno a contrastare la crescita delle gang locali e dei gruppi criminali transnazionali che controllano quartieri periferici e snodi commerciali strategici. È prevista anche la partecipazione delle forze armate in appoggio alla polizia, nel tentativo di ristabilire la sicurezza pubblica.

Ma le organizzazioni per i diritti umani e parte dell’opposizione mettono in guardia: un uso prolungato di poteri eccezionali rischia di compromettere le libertà civili e la stessa legittimità democratica del governo.







Il volto mutevole della criminalità a Lima

Negli ultimi anni, la capitale peruviana è diventata terreno fertile per reti di estorsione e traffici illegali, spesso connesse a organizzazioni internazionali. Gli analisti segnalano l’emergere di cellule miste che combinano attività digitali e controllo territoriale, una formula che rende difficile la repressione tradizionale.

I quartieri più popolosi e le zone portuali sono le più esposte. Qui la violenza ha assunto anche una dimensione economica, con commercianti e piccoli imprenditori costretti a pagare “tasse di protezione” alle bande. Nel frattempo, i social network sono diventati un catalizzatore della protesta: i giovani di Lima, in particolare la generazione Z, hanno usato le piattaforme per organizzare manifestazioni e denunciare la corruzione diffusa.

Il fattore politico e le paure dell’opposizione

La composizione del governo Jeri riflette una linea incentrata su sicurezza e disciplina. Questo approccio ha rassicurato parte dell’elettorato conservatore, ma suscita preoccupazioni tra i gruppi progressisti, che temono un giro di vite prolungato sui diritti civili.

Il Parlamento sta discutendo un pacchetto di misure che prevede pene più severe per estorsione, traffico d’armi e riciclaggio, mentre alcuni deputati chiedono l’ampliamento delle competenze delle forze armate in materia di sicurezza interna. Secondo i critici, questo orientamento rischia di militarizzare la vita pubblica, riducendo gli spazi di dissenso e di partecipazione democratica.

Rischi e prospettive: un equilibrio difficile dopo lo stato d’emergenza a Lima

La storia recente del Perù mostra che gli stati d’emergenza a Lima e in tutto il Paese tendono a durare più del necessario, diventando strumenti politici piuttosto che soluzioni temporanee. In molti ricordano i precedenti governi che, in nome della sicurezza, hanno finito per limitare l’azione della stampa o comprimere i diritti civili.

Per evitare un nuovo ciclo di protesta, repressione e sfiducia, sarà fondamentale garantire trasparenza nelle operazioni di sicurezza, stabilire regole chiare di ingaggio e mantenere aperti i canali di dialogo con la società civile. La credibilità del governo Jeri dipenderà dalla capacità di bilanciare ordine e libertà, senza sacrificare l’una all’altra.

Lucrezia Agliani