L’annuncio del primo ministro libanese Nawaf Salam di voler avviare un processo di disarmo di Hezbollah ha scatenato forti reazioni, alimentando un clima di tensione all’interno del Paese. La misura, che punta a riportare sotto il pieno controllo dello Stato tutte le armi presenti sul territorio nazionale, divide profondamente l’opinione pubblica e rischia di aprire un nuovo fronte di scontro interno. Da un lato, le forze che chiedono una normalizzazione delle relazioni con l’estero, dall’altro quelle che temono una svendita della sovranità libanese.

Hezbollah non arretra: “Nessun disarmo sotto aggressione”

La risposta del movimento sciita alla volontà del governo, riunitosi a Baabda, non si è fatta attendere. Naim Qassem, vice segretario generale del gruppo, ha bocciato senza mezzi termini l’iniziativa del governo di procedere con il disarmo di Hezbollah, definendola una “resa ai voleri di Israele e degli Stati Uniti”.

In un comunicato e in un discorso trasmesso in televisione, Qassem ha chiarito che Hezbollah non accetterà mai di cedere le armi in un contesto che ritiene ancora ostile. Ha sottolineato che la resistenza armata è vista come un pilastro dell’indipendenza libanese, e ha accusato le autorità di voler spogliare il Paese delle sue difese senza prima garantirne la sicurezza: “Ci chiedono di disarmarci mentre i droni e i raid israeliani continuano. Non accetteremo mai un’agenda dettata da chi ci bombarda”.

Pressioni americane e un piano a scadenza

La decisione del governo Salam non è nata nel vuoto. Dietro l’annuncio, c’è una forte pressione diplomatica esercitata da Washington, che vede nel disarmo di Hezbollah un passo fondamentale per avviare un processo di pace tra Libano e Israele. L’inviato speciale statunitense Tom Barrack ha presentato nei mesi scorsi un memorandum articolato, che propone una serie di tappe verso una possibile normalizzazione dei rapporti bilaterali.

Il primo passo richiesto? Togliere le armi a Hezbollah. Il piano elaborato dagli americani è stato recepito dal governo libanese e discusso in un gabinetto durato quasi sei ore. Ora l’esercito ha tempo fino alla fine del mese per presentare un progetto esecutivo, che sarà implementato entro la fine del 2025. Questo è ciò che ha deciso, dopo la riunione, il Consiglio dei ministri libanese, che quindi entro il mese si aspetta di raggiungere tutti gli obiettivi. Intanto, per domani sono attese nuove discussioni.







Violazioni e raid: Israele continua ad avanzare nel sud del Libano

Nonostante gli accordi di cessate il fuoco firmati a novembre 2024, la tregua tra Hezbollah e Israele si è rivelata fragile. Tel Aviv ha violato più volte i confini libanesi, con bombardamenti mirati e operazioni militari che si sono spinte fino alla valle della Bekaa e a Ghaziyeh. L’ultimo attacco ha provocato un vasto incendio in un magazzino.

Il trattato prevedeva il ritiro di Hezbollah a nord del fiume Litani e il mantenimento della zona meridionale sotto il controllo esclusivo dell’esercito libanese e delle forze internazionali, ma queste disposizioni non sono mai state pienamente rispettate da Israele. Per Hezbollah, ciò conferma la necessità di mantenere una capacità difensiva autonoma.

Un’organizzazione indebolita, ma ancora presente

Dopo 14 mesi di scontri con Israele, Hezbollah è uscita logorata, con migliaia di miliziani uccisi, leader eliminati e parte del proprio arsenale distrutto. Tuttavia, la sua presenza armata nel sud del Libano resta significativa. Il gruppo mantiene una solida base di consensi all’interno della comunità sciita e continua a rifiutare qualunque discussione sul disarmo che non preveda il ritiro israeliano da cinque colline strategiche ancora occupate. Per Tel Aviv, però, quelle alture rappresentano una garanzia di sicurezza per i circa 60.000 civili israeliani sfollati durante il conflitto.

Per il premier Salam, la scelta di affidare solo allo Stato il possesso delle armi è un atto necessario per rafforzare la sovranità libanese. “È dovere dello Stato monopolizzare il potere armato”, ha dichiarato, riaffermando l’obiettivo di ridurre le milizie indipendenti e quindi attuare senza alcun compromesso il totale disarmo di Hezbollah. Ma questa centralizzazione si scontra con la realtà di un Paese storicamente segnato da divisioni settarie e da un equilibrio precario tra le varie componenti politiche.

Per molti analisti, il disarmo di Hezbollah non è soltanto una questione militare, ma anche simbolica: significa ridefinire i rapporti di forza interni e ridurre l’influenza iraniana nel Paese.

Una scelta pericolosa in un contesto instabile

Il conflitto armato riesploso nel 2023, dopo l’attacco di Hamas a Israele, ha già causato oltre 4.000 morti in Libano, senza che sia mai stato fornito un bilancio chiaro tra vittime civili e combattenti. Il piano per il disarmo di Hezbollah, se approvato e applicato, potrebbe riaccendere tensioni e scatenare nuove proteste. Le sfide interne sono numerose: dalla crisi economica alla paralisi politica, passando per le tensioni confessionali.

Intanto, un nuovo incontro di gabinetto è previsto nei prossimi giorni per valutare gli sviluppi della situazione. Salam dovrà cercare un equilibrio tra le richieste internazionali e il consenso interno, in una partita che potrebbe decidere il destino stesso del Libano.

