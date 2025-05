L’amministrazione Trump se ne è uscita con una nuova trovata negando o revocando l’accesso agli studenti stranieri all’università di Harvard.

Trump contro gli studenti internazionali di Harvard

I provvedimenti dettati dall’amministrazione Trump contro l’università di Harvard sono più d’uno, e quello di espellere gli studenti internazionali dal campus è solo l’ultimo di una serie di attacchi mirati all’ateneo più antico e prestigioso degli Stati Uniti.

Il Dipartimento di sicurezza nazionale ha oggi annunciato che Harvard dovrà negare l’ammissione di studenti internazionali all’ateneo e che coloro che sono attualmente iscritti dovranno provvedere al trasferimento, pena la perdita del permesso di soggiorno negli Stati Uniti. La notizia è stata riportata dal New York Times e da Bloomberg. I giornali hanno citato il messaggio fatto circolare nell’ateneo: “Vi scrivo per informarvi che, con effetto immediato, la certificazione del programma per studenti e visitatori stranieri dell’università di Harvard è revocata”, ha scritto la segretaria alla sicurezza interna Kristi Noem.

Secondo l’amministrazione Trump, l’ambiente universitario starebbe fomentando un clima anti-americano e filo-terrorista: “La leadership di Harvard ha creato un ambiente universitario non sicuro consentendo ad agitatori anti-americani e filo-terroristi di molestare e aggredire fisicamente individui, tra cui molti studenti ebrei, e di ostacolare in altri modi il suo un tempo venerabile ambiente di apprendimento”, è ciò che è stato dichiarato dal Dipartimento per la sicurezza nazionale americano.

Lo stesso ha oltretutto avanzato accuse all’ateneo di coordinare e sollecitare collegamenti con il Partito comunista cinese. Accuse fondamentalmente infondate e comunque, almeno in teoria, irrilevanti in un ambiente accademico che dovrebbe restare slegato dal controllo politico. Il portavoce del ministro degli esteri cinese ha preso parola definendo la decisione del governo Trump: “un atto di politicizzazione dell’istruzione“. Istruzione che, in quello che si definisce ancora uno Stato democratico, dovrebbe essere libera dalle influenze politiche.

Il governo Trump contro le università

Le accuse dell’amministrazione Trump all’ateneo non sono una novità. La stretta sugli stranieri arriva infatti dopo che il presidente aveva già firmato un taglio di miliardi di dollari di finanziamenti all’università più rinomata e ricca degli States.

Il Dipartimento per la sicurezza aveva già “ammonito” l’ateneo, denunciando le posizioni ideologiche di alcuni gruppi studenteschi. All’università di Harvard, infatti, era stato dato un ultimatum con termine a fine aprile perché venissero denunciati gli iscritti che avrebbero compiuto, secondo l’amministrazione, “azioni illegali e violente”.

A quasi un mese dal termine di quella scadenza, la segretaria del Dipartimento ha attaccato direttamente l’ateneo con una misura senza precedenti e probabilmente studiata da tempo. Secondo l’amministrazione Trump, le politiche circolanti nell’ambiente universitario internazionale di Harvard, basate sulla diversità e l’inclusione, starebbero nutrendo uno strato ideologico antisemita che deve essere penalizzato.

“Questa amministrazione sta ritenendo Harvard responsabile per aver fomentato violenza, antisemitismo e per essersi coordinata con il Partito comunista cinese nel suo campus. È un privilegio, non un diritto, per le università iscrivere studenti stranieri e beneficiare delle loro tasse universitarie più elevate, contribuendo così ad aumentare i loro fondi multimiliardari”, ha dichiarato la segretaria del Dipartimento di sicurezza Kristi Noem.







Secondo ciò che riporta il New York Times, è possibile che Harvard risponda intentando una nuova causa contro il provvedimento. Questa andrebbe a seguire quella già avviata il mese scorso da Harvard contro il governo, dopo che questo aveva tentato di introdursi negli affari di amministrazione dell’università, chiedendo di modificare le regole di ammissione e assunzione.

Il governo Trump ha deciso di attaccare proprio Harvard perché si tratta del polo universitario più rinomato degli Stati Uniti ad essersi schierato contro le politiche di governo che miravano ad interferire con le l’amministrazione dell’università.

L’obbligo di trasferimento inflitto a tutti gli studenti internazionali porterà una sorta di esodo dall’ateneo. Ad Harvard, infatti, il numero di studenti stranieri è sensibilmente alto: si tratta di 6.800 studenti internazionali, nonché il 27% circa del totale. Studenti che, almeno fino ad ora, avevano tutto il diritto di proseguire con i propri studi: una parte di questi frequenta l’ateneo grazie a delle sovvenzioni o borse di studio, mentre tutti gli altri hanno pagato regolarmente l’intera retta annuale di 83 mila dollari.

Alessia Cancian