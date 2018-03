Gran Bretagna, alla guida con la patente di Homer Simpson: denunciato

Milton Keynes, piccola cittadina situata nel sud-est dell’Inghilterra, è stata teatro di un fatto alquanto bizzarro ed insolito. Settimana scorsa la polizia locale ha fermato una vettura per un normale controllo stradale di routine. Alla guida? Homer Simpson, cittadino di Springfield.

Già falsificare una patente di guida o un qualsiasi altro documento è di per sé sbagliato, scegliere uno dei personaggi dei cartoni animati più famoso al mondo come intestatario potrebbe sembrare qualcosa che solamente lo stesso Homer Simpson farebbe. Invece, in questi giorni la polizia di Milton Keynes ha fermato un automobilista che aveva proprio fatto ciò.

Quando gli agenti del posto di blocco gli hanno chiesto di esibire patente e libretto, il guidatore ha tirato fuori dal suo portafoglio la sua licenza di guida intestata al celebre personaggio dei cartoni animati creato da Matt Groening con la speranza di passare inosservato. Il documento era palesemente falso, ma completo in tutti i suoi punti.

Oltre alla situazione fuori dal normale, a far sorridere gli agenti è stata anche la foto di profilo scelta come identificativa della patente di guida che ritrae Homer Simpson in una delle sue tipiche espressioni facciali. Il fatto ha suscitato così tanta ilarità tra gli ufficiali da volerlo rendere pubblico sul web tramite il profilo Twitter del dipartimento di polizia.

Earlier this week, @tvprp‘s PC Phillips stopped a car in Milton Keynes.

When she tried to identify the driver’s ID, she found the below…

The driver’s car was seized and he was reported for driving with no insurance and driving without a proper licence.

D’oh! ‍🤦‍♀️ pic.twitter.com/1IFWvJzyvH

— Thames Valley Police (@ThamesVP) 15 marzo 2018