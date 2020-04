Grand Egyptian Museum: rinviata al 2021 l’apertura

Non è davvero una sorpresa. L’inaugurazione del Grand Egyptian Museum ( GEM ), annunciata per l’autunno 2020, dovrà attendere ancora un po’. Nel frattempo, l’Egitto offre un tour virtuale.

Effetti collaterali da pandemia Covid-19, l’apertura, prevista per l’autunno di quest’anno, del Grand Egyptian Museum al Cairo, è nuovamente posticipata. Alla luce dell’epidemia globale di coronavirus, il presidente egiziano Abdel Fattah El Sisi ha ordinato il rinvio dell’apertura di mega-progetti al 2021 anziché al 2020.

Va ricordato che la data di apertura è stata rinviata numerose volte. Il Gem doveva essere inaugurato nel 2011. L’apertura è però slittata di anno in anno, tra crisi politiche e finanziarie. All’inizio di quest’anno i funzionari avevano dichiarato che il complesso museale sarebbe stato lanciato alla fine del 2020. Ma, il coronavirus posticipa il lancio di questo grande progetto.

La sospensione comprende il trasferimento nella capitale amministrativa, nonché l’apertura del National Museum of Egyptian Civilization (NMEC) e del Grand Egyptian Museum. L’annuncio è stato fatto in seguito all’incontro di El Sisi con il Primo Ministro egiziano, Mostafa Madbouli, e il Ministro degli alloggi del paese, Asem Al Gazzar.

Il Grand Egyptian Museum, situato sull’altopiano di Giza, 2 km a nord delle famose piramidi, sarà con 490.000 m 2 il più grande museo del paese. Oltre che la nuova residenza del Faraone Tutankhamon. Infatti, è in questa immensa struttura in cemento, vetro e acciaio che sarà presentato per la prima volta al pubblico. Tra 100.000 oggetti che coprono 5.000 anni di storia, l’intero tesoro reale del re bambino o più di 5.000 pezzi.

Il Grand Egyptian Museum non è solo un museo

Il Grand Egyptian Museum è progettato come un importante epicentro culturale per la storia e il patrimonio dell’antico Egitto. Offre ai visitatori un’esperienza unica e stimolante in cui si intrecciano tesori e tempo libero. Il GEM, con il suo straordinario design architettonico e la posizione distintiva che domina le Grandi Piramidi di Giza, è destinato a essere una destinazione da non perdere, mostrando l’interfaccia tra il moderno e l’antico Egitto.

Il Grand Egyptian Museum mostrerà migliaia di collezioni di un’unica antica civiltà, con molti oggetti in mostra per la prima volta. Espanderà il ruolo tradizionale di un museo come luogo per l’esposizione di manufatti culturali e storici e diventerà anche un luogo di ricerca e intrattenimento.

La missione del Grand Egyptian Museum è quella di sviluppare un modello sostenibile per una destinazione iconica di livello mondiale. Ciò deve essere realizzato esponendo mostre uniche e significative, promuovendo il patrimonio egiziano a livello locale e internazionale e integrando componenti culturali e di intrattenimento.

Al contempo creare un’esperienza stimolante per i visitatori, promuovere la ricerca e l’innovazione nel campo della gestione del patrimonio culturale e applicare i più alti standard e tecnologie di gestione e operativi. Tutto allo scopo di contribuire allo sviluppo economico dell’Egitto.

Attualmente è considerato il più grande progetto museale al mondo in costruzione. Lo studio di architettura irlandese heneghan peng architects ha vinto la competizione del 2002 contro 1576 concorrenti di 83 paesi e ha ottenuto l’appalto nel 2003. Il complesso comprende l’edificio principale con museo e centro conferenze, muri di sostegno e strutture di sostegno, annessi con ristoranti, parcheggi e ampi giardini.

La mostra è progettata dallo studio di Stoccarda Atelier Brückner. I famosi scenografi hanno deciso di rendere cronologicamente sperimentabili settemila anni di storia egiziana sui 40.000 metri quadrati di puro spazio espositivo.

Visite straordinarie ai siti millenari da casa

Come annunciato dallo stesso Ministero delle antichità egizie in collaborazione con il Progetto Giza dell’Università di Harvard(Cambridge, USA) sono possibili tour virtuali degli antichi monumenti egiziani. E ‘possibile accedere alla tomba Luxor Menna (TT69) , una delle più belle tombe della XVIII ° dinastia dei necropoli tebana. Come anche scoprire la tomba della regina Meresankh III, un Mastaba di V e dinastia, situata sull’altopiano di Giza, all’ombra della famosa Piramide di Cheope.

Inoltre, è possibile effettuare una visita virtuale anche al Monastero copto di Sohag (Alto Egitto). Meglio conosciuto come il Monastero Rosso, fondato nel 4 ° secolo, deve il suo nome alla sua architettura in mattoni. La chiesa è stata decorata nel 5 ° secolo. L’ultima campagna di restauro pittorico (2000-2015) è stata effettuata da un team italiano. A quella di Ben Ezra Sinagoga, la più antica d’Egitto. E ancora alla Moschea Medievale della Madrasa del sultano Barquq complesso (14 ° secolo), nello storico quartiere medievale del vecchio Cairo.

Il monastero rosso vicino a Sohag (Alto Egitto), deve il suo nome alla sua architettura in mattoni. La chiesa è stata decorata nel 5 ° secolo. L’ultima campagna di restauro pittorico (2000-2015) è stata effettuata da un team italiano. © Ministero delle antichità egiziane

Le catacombe greco-romane di Kom El Shoqafa, ad Alessandria , dove è possibile scoprire sarcofagi decorati con ghirlande in rilievo, e le loculi , dove precedentemente erano collocate le urne contenenti i resti cremati degli abitanti di 2 e secolo.

Senza dimenticare l’ esplorazione della tomba di Ramesse VI (1137 a.C.), nella Valle dei Re, vicino a Luxor. Nel 1922, lo studio della sua sepoltura, per la sua vicinanza, aveva permesso la scoperta della straordinaria tomba di Tutankhamon da parte di Howard Carter.

Felicia Bruscino

Foto di Kristina Tamašauskaitė su Unsplash