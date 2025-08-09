L’Australia si confronta con un’emergenza ambientale molto importante: Grande Barriera Corallina al collasso. Secondo l’ultimo rapporto pubblicato dall’Australian Institute of Marine Science (AIMS), tra agosto 2024 e maggio 2025 la Grande Barriera Corallina ha subito la più significativa perdita annuale di coralli da quando sono iniziate le rilevazioni sistematiche, quasi quarant’anni fa. In alcune sezioni della barriera il declino ha toccato picchi del 70%, segnando un nuovo punto di non ritorno per uno degli ecosistemi marini più estesi, complessi e delicati del pianeta.

La Barriera Corallina più grande del mondo in crisi

Con un’estensione di oltre 2.300 chilometri lungo la costa nord-orientale dell’Australia, la Grande Barriera Corallina è stata da sempre considerata un capolavoro della natura e un punto di riferimento per la biodiversità marina globale. Tuttavia, il sito patrimonio dell’umanità riconosciuto dall’UNESCO è ora al centro di un allarme internazionale. Il crollo rilevato non solo è quantitativamente il più grave mai registrato, ma riflette anche una condizione strutturale di estrema vulnerabilità, maturata nel tempo a causa di fattori climatici e antropici che continuano a intensificarsi.

I dati del rapporto AIMS

Lo studio dell’Australian Institute of Marine Science si basa su un monitoraggio capillare condotto su oltre cento siti distribuiti lungo le tre principali sezioni della barriera: settentrionale, centrale e meridionale. I ricercatori hanno osservato che, sebbene i danni siano stati diffusi su tutto il sistema, le regioni centro-settentrionali hanno subito gli impatti più devastanti, con perdite stimate tra il 60% e il 70% della copertura corallina totale. Si tratta, secondo gli scienziati, di una regressione netta rispetto ai piccoli segnali di ripresa osservati negli anni precedenti.

Il rapporto mostra inoltre che il fenomeno non si è limitato a un singolo evento di sbiancamento, ma è stato il risultato combinato di stress prolungato dovuto all’aumento delle temperature marine, eventi meteorologici estremi e crescenti pressioni umane.

Lo sbiancamento dei coralli

Lo sbiancamento dei coralli, indicatore primario dello stress ambientale marino, è stato il fenomeno dominante durante il periodo di osservazione. Causato da un aumento anomalo della temperatura dell’acqua, lo sbiancamento si verifica quando i coralli espellono le zooxantelle, microalghe simbiotiche fondamentali per la loro sopravvivenza. Questo processo lascia i coralli privi di colore e, se prolungato, li conduce alla morte.

Secondo i dati satellitari e i rilevamenti in immersione, la temperatura media delle acque ha superato in alcuni tratti i limiti di tolleranza biologica dei coralli per periodi prolungati, aggravando la situazione in modo irreversibile in molte aree.







La Grande Barriera Corallina ospita migliaia di specie marine, tra cui oltre 1.500 specie di pesci, 400 specie di coralli duri e centinaia di molluschi e crostacei. Il declino dei coralli comporta dunque conseguenze dirette su tutta la catena alimentare marina, modificando gli equilibri ecologici e compromettendo anche l’attività di pesca e il turismo, settori fondamentali per l’economia australiana.

Cause climatiche e responsabilità umane

Sebbene il cambiamento climatico resti la causa principale del degrado osservato, il rapporto AIMS richiama l’attenzione anche su altri fattori aggravanti: inquinamento delle acque costiere, sviluppo costiero non sostenibile, pesca eccessiva e introduzione di specie invasive. Tutti questi elementi concorrono ad aumentare la vulnerabilità dei coralli, rendendoli meno resistenti agli shock termici.

Le correnti marine più calde, associate a un El Niño particolarmente intenso, hanno accentuato lo stress termico a cui i coralli sono stati esposti nel corso degli ultimi dieci mesi. A ciò si è aggiunta una riduzione della qualità delle acque dovuta al deflusso agricolo e urbano, che ha portato nutrienti e sedimenti dannosi nelle acque della barriera.

L’UNESCO chiede azioni

In seguito alla pubblicazione del rapporto, l’UNESCO ha emesso una nuova dichiarazione in cui sollecita il governo australiano ad adottare misure urgenti e concrete per salvaguardare la Grande Barriera Corallina. Tra le richieste: una transizione più decisa verso le energie rinnovabili, il rafforzamento delle aree marine protette e un controllo più severo delle attività agricole e industriali lungo le coste.

Nel 2021, l’UNESCO aveva già minacciato di inserire la barriera nella lista dei patrimoni dell’umanità “in pericolo”. L’attuale scenario, a distanza di pochi anni, sembra purtroppo confermare i timori espressi all’epoca.

Nonostante la gravità della situazione, alcuni ricercatori mantengono un cauto ottimismo, ricordando che la resilienza intrinseca dei coralli potrebbe ancora offrire margini di recupero. Tuttavia, tale resilienza dipende strettamente dalla rapidità con cui verranno implementate strategie di adattamento climatico e riduzione delle emissioni globali.